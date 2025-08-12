Un nuevo recurso interactivo mejora la formación del personal de Enfermería en el Servicio de Nefrología de Albacete

ALBACETE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha implantado un recurso interactivo, denominado 'esmasfacilsiseconoce', que ha sido diseñado para abordar los desafíos asociados a la incorporación del personal de Enfermería en el Servicio de Nefrología.

La iniciativa se debe a la supervisora de Nefrología, Raquel Núñez Muñoz, en colaboración y apoyo de los compañeros del Servicio, y ha contado con la ayuda del equipo de web master del Hospital General Universitario de Albacete, ha informado la Junta en nota de prensa.

"La herramienta interactiva tiene el objetivo principal de mejorar la integración y calidad asistencial en Enfermería Nefrológica", ha comentado la profesional sanitaria y ha explicado que la formación de las enfermeras en las unidades de diálisis, "requiere más tiempo y especialización que en áreas generales".

Así, para mejorar la calidad asistencial, se ha pensado en este recurso didáctico, albergado en la página web del Hospital General Universitario de Albacete, donde se combina tecnología y formación específica para "optimizar la integración del personal recién contratado, garantizando cuidados seguros y de alta calidad", ha matizado Núñez Muñoz.

La solución tecnológica ha sido alimentada con los conocimientos aportados por los profesionales de la Unidad de Hemodiálisis, con la colaboración de algunas empresas proveedoras. El recurso interactivo se ha dividido en 5 secciones: Hemodiálisis, Nefrología de planta, General, Diálisis Peritoneal y Recursos de Formación. Cada sección incluye materiales didácticos cuidadosamente seleccionados.

Se trata de siete videos teórico-prácticos sobre hemodiálisis, siete videos sobre técnicas específicas, nueve guías prácticas de nefrología y un video dedicado a recursos digitales. La plataforma se encuentra en constante actualización por parte de los administradores, asegurando que el contenido refleje los avances más recientes en el campo.

La herramienta es de fácil uso y atractiva para los profesionales del servicio. En este proceso de implantación también se ha realizado una encuesta de satisfacción entre el propio personal para encontrar las áreas de mejora. Para ello, y basándose en la experiencias como usuarios del sistema para medir su efectividad, se han analizado los datos respecto a la calidad del sistema, la calidad de la información y la calidad de la interfaz.

Según ha afirmado la autora, una vez analizados estos datos, "los tres factores obtienen muy buenos resultados de similar puntuación, aunque con un ligero aumento de satisfacción en el factor de calidad del sistema".

Por último, Raquel Núñez ha comentado que "se ha convertido en un recurso esencial para el personal recién incorporado al Servicio de Nefrología gracias a su diseño interactivo que permite acceder fácilmente a la información clave ante cualquier duda, lo que facilita un aprendizaje autónomo y progresivo".

Aunque la profesional ha dejado claro que en ningún caso "sustituye la formación programada por la unidad, sino que completa el proceso educativo al proporcionar herramientas prácticas que mejoran la confianza y competencia del personal nuevo".

En definitiva, este proyecto permite garantizar cuidados de calidad en un área altamente técnica pese a las limitaciones estructurales y temporales. Contribuye a reducir los tiempos necesarios para alcanzar un desempeño seguro y eficiente y es, finalmente, una solución práctica que mejora la atención médica especializada. Este proyecto se presentó en las XXX Jornadas de la Sociedad Castellano-Manchega de Nefrología (SOCAMANE) celebradas en Ciudad Real.