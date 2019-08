Núñez acusa a Page de "abrazarse" a Sánchez y le reta a rebelarse y reivindicar la financiación para Castilla-La Mancha

Publicado 29/08/2019 19:59:44 CET

GUADALAJARA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado al presidente regional, Emilliano García-Page, de "abrazarse" al jefe del Ejecutivo nacional en funciones, Pedro Sánchez, en el tema de la financiación autonómica en vez de reclamarle el dinero que necesitan los castellano-manchegos.

"Uno no puede estar viendo cómo no se paga al autónomo, al proveedor o al empresario, o cómo se tienen dificultades para abonar las nóminas a final de mes y no reclamar dinero a su jefe por mucho que sea su jefe", ha señalado Núñez en una visita a Guadalajara para reunirse con el Grupo Popular en la capital y asistir al traslado de la Virgen de la Antigua.

Así, ha apuntado que espera y desea que, "por el bien" de ciudades como Guadalajara y el resto de pueblos de Castilla-La Mancha el presidente García-Page se "rebele" ya contra Sánchez y le reivindique la financiación que se merece Castilla-La Mancha.

También quiere que el Consejo de Política Financiera se reúna de "manera inmediata para desbloquear los miles de millones de euros" que necesitan las comunidades autónomas para garantizar la viabilidad de los servicios públicos de aquí a finales de año.

El presidente 'popular' ha asegurado que tiene claro que, en este momento en el que hay incertidumbre sobre si puede haber elecciones generales, "una vez más, García-Page va a estar abrazado al señor Sánchez y alejado de los intereses de Castilla-La Mancha", ha señalado a los medios de comunicación.

En declaraciones a los periodistas, Núñez ha subrayado que no hay que olvidar que el PSOE actúa siempre con medidas de "claro tinte electoral y pensando en elecciones" pese a que, en su opinión ,"no se puede estar viendo como el propio Gobierno de García-Page reconoce que no va a cumplir el déficit y que tiene problemas de liquidez y no puede pagar las facturas y, sin embargo, se le adeudan cientos de millones del Gobierno de España y no los reclama".

Para el líder 'popular', es "evidente" que García-Page "no pelea" por sus vecinos. Además, se ha preguntado qué hará Cs en el pleno de las Cortes del próximo jueves, en el que se hablará de financiación autonómica y de por qué el Gobierno de Pedro Sánchez no está pagando a las comunidades autónomas y cómo eso resiente los servicios públicos y las transferencias a los ayuntamientos.

En este sentido, ha recordado que Cs forma parte del Gobierno de Guadalajara capital y también en las Cortes de Castilla-La Mancha y se ha preguntado igualmente si la formación naranja apoyará la petición del PP para que el Gobierno de Pedro Sánchez comience a pagar a las comunidades autónomas, lo que incluye la de Castilla-La Mancha, o no lo hará.

"Está claro que uno no puede ser Gobierno aquí --en Guadalajara-- y oposición en las Cortes, y querer estar remando a favor del presidente Emiliano García-Page desde aquí y ponerse en contra el próximo jueves", ha aseverado.

En cualquier caso, para Núñez está claro que ciudades como Guadalajara necesitan que llegue más dinero al Ayuntamiento y en este sentido ha recordado la "merma" de más de mil millones de euros en materia de financiación autonómica en la región al año tras aclarar que esto es algo fijado por el PSOE y cuya reivindicación comparte él.

EL GOBIERNO DE GUADALAJARA NO TIENE JUSTIFICACIÓN

De otro lado, Núñez se ha referido a los primeros meses de mandato en la capital alcarreña, donde gobiernan PSOE y Ciudadanos, como un Gobierno que "muy pocos han comprendido porque, realmente, tenía muy pocas explicaciones y ninguna justificación en una ciudad de vanguardia" como Guadalajara.

En este sentido, minutos antes de reunirse con los concejales del Grupo Popular para analizar la situación municipal, ha anunciado que la política del PP desde la oposición en este Consistorio será la de denunciar todo lo que se haga mal y colaborar en las medidas que beneficien a la ciudadanía.

En todo caso, por lo que le han comentado y ha observado, Núñez ha asegurado que en estos meses lo único que han visto en el Gobierno de Alberto Rojo es "inacción, errores y fiascos" por parte del Ejecutivo municipal.

DESGOBIERNO Y PARÁLISIS EN EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, acompañado de otros de los concejales 'populares', se ha referido a los primeros meses de mandato de PSOE y Cs como tiempo de "desgobierno y de parálisis".

Carnicero ha aludido concretamente a la falta de iniciativas en un programa de fiestas donde no se recoge ni una sola actividad propia del nuevo Gobierno, algo que denota un claro ejemplo de "dejadez absoluta".

Y en este sentido, respaldado por sus compañeros de grupo, ha asegurado que el PP está "preparado" para volver a asumir las riendas del Gobierno" de la ciudad de Guadalajara.