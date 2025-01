Núñez acusa a Sánchez de "chantajear" al Congreso con el decreto ómnibus "mezclando temas que nada tenían que ver"

GUADALAJARA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por "mirar permanentemente a otro lado" cuando hay cuestiones relevantes que afectan al conjunto de españoles y le ha reprochado "que prefiera utilizar la carga ideológica que la realidad de los asuntos". Un ejemplo más, ha dicho el líder regional, se vivió este miércoles en el Congreso de los Diputados con el decreto ómnibus. "Presenciamos un intento de engaño mezclando temas que nada tenían que ver para intentar chantajear a la Cámara y eso es inadmisible".

Núñez ha puntualizado que el PP no está de acuerdo en la subida del IVA en los alimentos, ni en la subida del precio de la energía y no está de acuerdo con que "den más derechos a los okupas". "Pero si están de acuerdo con revalorizar las pensiones; si están de acuerdo en ayudar a los afectados por la dana, o en ayudar a las personas que tienen que utilizar el transporte público".

"No pueden mezclar todo en una votación. Lo que tienen que exigir los socialistas de Castilla-La Mancha es que el Gobierno de Sánchez presente por separado aquellos temas en los que estamos de acuerdo y se puedan aprobar. Por culpa de la desidia del PSOE, que está absolutamente enrocado en generar tensión, polarización y enfrentamiento, los que sufren las consecuenciasson los ciudadanos de a pie de nuestro país".

El presidente del PP-CLM ha aseverado que si el PSOE quiere que se aprueben los temas en los que están de acuerdo solo tienen que llevarlos de manera separada al Congreso de los Diputados y "el Partido Popular los apoyará". "Pero no se puede chantajear y mezclar temas que nada tienen que ver, y no se puede utilizar a la Cámara de manera torticera para tratar de generar una situación de conflicto y enfrentamiento que perjudica al conjunto de los españoles".

VISITA CENTRAL NUCLEAR TRILLO

El líder regional del Partido Popular ha hecho estas declaraciones antes de realizar una visita a la Central Nuclear de Trillo, donde se ha referido al Plan de Cierre del Partido Socialista del cual ha dicho que no se puede cumplir por varios motivos. En primer lugar ha señalado que no hay capacidad de producción energética de energías renovables para que pueda haber un mix energético suficiente "para dar capacidad a nuestro desarrollo industrial y social si se sustituye la energía nuclear".

En segundo lugar, Núñez ha recalcado que no hay un plan alternativo para estas zonas, se ha referido a Trillo y a la Comarca de Talavera de la Reina, conectada directamente con Almaraz. "No hay un plan para poder llevar a cabo una reindustrialización de la zona y un mantenimiento de los empleos y la riqueza de la zona". Por lo tanto, hoy día, "no hay sustitución del aporte que hace la energía nuclear, ni un plan para general riqueza y empleo en las zonas donde hoy están las centrales nucleares". Por ello, lo que nosotros queremos es exigir al Gobierno que "alargue la vida útil de las centrales nucleares".

Finalmente, Núñez ha defendido que "es una energía muy importante, muy limpia y fundamental porque no hay un plan de sustitución para la misma".