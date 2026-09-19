Núñez afirma que los jóvenes son "el verdadero antídoto contra el socialismo" y los anima a ser "generación del cambio"

Clausura del Congreso Provincial de NNGG de Albacete. - PP

ALBACETE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado este sábado que los jóvenes son "el antídoto contra el socialismo" y ha defendido que la juventud debe asumir el protagonismo como "la generación del cambio" en Castilla-La Mancha y en España.

De esta forma se ha expresado Núñez durante la clausura del Congreso Provincial de NNGG de Albacete, en el que Sofía Rivas ha sido elegida como nueva presidenta de la formación juvenil y a quien ha trasladado todo el respaldo de las direcciones regional y nacional del Partido Popular, así como del PP de Albacete y del PP de Castilla-La Mancha.

Núñez ha hecho referencia a la situación de los jóvenes de Castilla-La Mancha y ha afirmado que el socialismo "ha hecho perder muchos años a los jóvenes de Castilla-La Mancha", ya que, como ha señalado, son casi ya 12 años de socialismo en la comunidad autónoma y ocho años de socialismo en España, y ha asegurado que una generación completa de jóvenes ha visto cómo las políticas socialistas "han apartado muchos de sus sueños y han impedido el proyecto de vida de muchos jóvenes".

Según ha informado el PP en nota de prensa, ha criticado también al PSOE de Castilla-La Mancha por su respaldo a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y ha señalado que los dirigentes socialistas de Castilla-La Mancha y de Albacete son responsables de que Pedro Sánchez continúe siendo presidente del Gobierno.

Además, ha defendido que los jóvenes necesitan oportunidades, una formación de calidad y un empleo que les permita construir su futuro, algo que "hoy el socialismo les está negando". Núñez también ha puesto el foco en el empleo y en los salarios y ha asegurado que los jóvenes necesitan tener la posibilidad de un "empleo digno", con el que ganarse la vida, y con el que construir su futuro.

De otro lado, Paco Núñez ha felicitado a Sofía Rivas por su elección como nueva presidenta provincial de Nuevas Generaciones de Albacete y ha asegurado que ha configurado "un gran equipo" trasladando su respaldo tanto a ella como a todos los integrantes de su Comité de Dirección y del Comité Ejecutivo.

"Cuentas con todo el apoyo de la dirección regional", ha afirmado, al tiempo que le ha pedido que recorra la provincia, que la conozca y que la impulse "desde la juventud, desde la rebeldía, desde la osadía" y con "la inquietud necesaria para poder cambiar las cosas".

"TENEMOS QUE SER UNA ORGANIZACIÓN VIVA"

Sofía Rivas, de su lado, ha arrancado su intervención destacando el trabajo de su antecesor Juan Carlos González y ha señalado que "comienza una nueva etapa llena de retos y oportunidades. Y quiero que esta etapa tenga algo muy claro desde el principio: NNGG tiene que ser una organización viva, fuerte y presente en cada rincón de nuestra provincia".

Asimismo, la nueva presidenta de NNGG Albacete --que tendrá como secretario general al concejal de Bienservida, Jaime Martínez Cano-- quiere que la organización sea una herramienta útil para que cuando un joven quiera emprender o conseguir un empleo, lo pueda conseguir; y que tenga oportunidades si quiere quedarse en su pueblo, o pueda acceder a la compra de una vivienda.

"Tenemos que ser valientes para decir quiénes somos y qué defendemos; por suerte, cada vez somos más los jóvenes que decidimos apostar por la libertad y por los valores que representa el Partido Popular; pero no basta con tener razón con nuestras ideas, tenemos que ser capaces de transmitirlas" ha aseverado.

"No tenemos que pedir permiso para defender lo que somos, y entre todos tenemos que demostrar que la política también puede servir para mejorar la vida de los jóvenes y llevar a cabo la defensa de nuestras creencias con total libertad; si todos aportamos y trabajamos juntos os garantizo con seguridad que conseguiremos las transformaciones sociales que necesitamos", ha indicado.

También ha participado en el acto de clausura del Congreso, el presidente del PP de Albacete y alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, quien ha animado a los jóvenes a trabajar para confrontar con la izquierda que "lo único que hace es enterrar las ganas de avanzar la sociedad española, y eso solo se puede hacer llamando a las cosas por su nombre".

Serrano se ha mostrado orgulloso de la implantación de NNGG en todos los municipios de la provincia de Albacete, así como de haber sido también presidente de Nuevas Generaciones, y ceder el testigo al ahora presidente del PP regional "y próximo presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha", Paco Núñez.

"Es importante que lleguen nuevas ideas a la política, y es importante que una mujer como tú hayas dado el paso; te deseo acierto, saber escuchar, compartir y trabajar en las candidaturas para tener opciones de gobierno en todos los pueblos de la provincia", ha dicho dirigiéndose a Rivas.