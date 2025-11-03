Núñez clausura este martes el Foro Permanente de Política Agraria Común organizado por PP C-LM en Quintanar de la Orden

Archivo - Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha - PP C-LM - Archivo

TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, clausurará este martes el Foro Permanente de Política Agraria Común que ha organizado el partido en Quintanar de la Orden (Toledo).

En el Centro Cívico Príncipe de Asturias de la localidad tendrá lugar este encuentro que arrancará a las 11.30 horas con la inauguración a cargo del alcalde de Quintanar de la Orden, Pablo Nieto, y el secretario del Partido Popular de Toledo, Pedro Casas.

Seguidamente, se celebrará una mesa redonda que estará moderada por el responsable de Agricultura del PP de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas Torres. Participarán en la misma Nuria Villanueva, responsable de PAC en Cooperativas Agroalimentarias; Ernesto Girón, gabinete técnico de UPA en Castilla-La Mancha y miembro de la comisión ejecutiva provincial de UPA Albacete; José Vicente Montoya, representante de COAG Ciudad Real; y Antonio Torres, vicepresidente de la D.O. Valdepeñas y responsable de PAC en Asaja.

La vicesecretaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Tania Andicoberry, será la encargada de exponer las conclusiones de dicha mesa redonda.

Sobre las 12.45 horas, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, será el encargado de clausurar este foro.