Núñez cree que Ayuso ha hecho "lo correcto" tras rechazar la reunión con Pedro Sánchez ante "los insultos" hacia ella

CIUDAD REAL, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho "lo correcto", tras su decisión de no acudir a Moncloa a la reunión prevista con el líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, el próximo viernes.

A preguntas de los periodistas tras una rueda de prensa este lunes, Núñez ha asegurado que "no se puede recibir a una presidenta elegida legítimamente si días antes has enviado a tus ministros a insultarla".

Según el líder de los 'populares' castellanomanchegos, la "mezquindad" del presidente de Gobierno "no alcanza límites" tras los "insultos de los últimos días", tanto a ella como a su pareja, considerando que lo obvio es que Ayuso no acuda a la cita.

"No se puede estar insultándola y acusándola de corrupta para después querer recibirla en Moncloa como si no pasara nada", ha añadido Núñez, indicando que "ha hecho muy bien" y que así debe de seguir hasta que Sánchez "no se disculpe" y esté "a la altura de las circunstancias de lo que debe ser un presidente del Gobierno".