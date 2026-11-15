Núñez destaca el compromiso de Feijóo para impulsar una nueva financiación, garantizar el agua y bajar impuestos

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez, en Seseña. - PP

TOLEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado los tres compromisos adquiridos por Alberto Núñez Feijóo con Castilla-La Mancha como son "un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta las necesidades de la región, un Pacto Nacional por el Agua que garantice los recursos hídricos para agricultores y ganaderos y una bajada de impuestos para aliviar la carga fiscal de familias, autónomos y empresas".

Durante una visita a Seseña junto al alcalde de la localidad, Jaime de Hita, Núñez ha puesto en valor el potencial de este municipio como "uno de los grandes núcleos de crecimiento del centro peninsular" y ha defendido la necesidad de una coordinación entre los gobiernos municipal, autonómico y nacional que permita aprovechar todas sus oportunidades de desarrollo, según ha informado el PP en nota de prensa.

En este sentido, ha señalado que Seseña representa "un ejemplo de las localidades que necesitan infraestructuras, recursos y servicios públicos adecuados para seguir creciendo", por lo que ha incidido en la importancia de que exista una alineación entre administraciones.

Núñez ha explicado que el primero de los compromisos de Feijóo pasa por impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta las necesidades y singularidades de Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma que "pierde cada año 1.000 millones de euros con el actual sistema de financiación aprobado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero".

El presidente regional del PP ha afirmado que contar con esos recursos "permitiría mejorar la educación, la sanidad, los servicios sociales y las infraestructuras", además de hacer posible proyectos "fundamentales" para municipios como Seseña.

Así, ha recordado que iniciativas como la recuperación del convenio sanitario con Madrid o el desarrollo de nuevas infraestructuras "necesitan una financiación adecuada para poder materializarse".

"Los gobiernos socialistas llevan una década hablando de financiación autonómica pero Castilla-La Mancha sigue perdiendo 1.000 millones de euros cada año", ha lamentado Núñez, que ha defendido que la región necesita un modelo justo que garantice los recursos necesarios para prestar unos servicios públicos de calidad.

PACTO NACIONAL POR EL AGUA

El segundo compromiso anunciado por Feijóo, según ha incidido Núñez, es la puesta en marcha de un Pacto Nacional por el Agua que permita "garantizar los recursos hídricos que necesitan Castilla-La Mancha y su sector primario".

En este sentido, ha insistido en que el agua es "imprescindible" para el futuro de la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria y ha defendido que debe llegar "a todos los rincones de la región y a cada explotación agrícola y ganadera".

Además, ha advertido de que la disponibilidad de recursos hídricos resulta igualmente necesaria para acompañar el crecimiento urbano e industrial de municipios como Seseña, evitando que la falta de agua pueda convertirse en un obstáculo para su desarrollo económico y social.

"Muchos dirigentes socialistas han hablado del agua, pero la realidad es que, después de once años de Gobierno en Castilla-La Mancha y ocho años de Gobierno en España, cada vez hay menos agua en nuestra tierra", ha señalado, reclamando un compromiso efectivo que permita garantizar este recurso para el conjunto de la región.

ALIVIAR LA PRESIÓN FISCAL

Por último, Núñez ha destacado el compromiso de Feijóo para reducir los impuestos y aliviar la presión fiscal que soportan las familias, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas de Castilla-La Mancha.

El presidente del PP regional ha defendido que una menor carga fiscal "permitiría a las familias disponer de mayor renta y a los empresarios y autónomos contar con más capacidad de inversión para sus negocios, favoreciendo así la actividad económica y la creación de oportunidades".

Núñez ha concluido asegurando que estos tres compromisos responden a necesidades "fundamentales" de Castilla-La Mancha y ha defendido la importancia de la coordinación institucional para impulsar el desarrollo de la región y de municipios como Seseña.