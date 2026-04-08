Núñez y portavoces del PP en Congreso y Senado estarán el viernes en la Interparlamentaria de PP C-LM en Belinchón

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CUENCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Castilla-La Mancha celebra el próximo viernes, 10 de abril, su reunión Interparlamentaria en la localidad conquense de Belinchón, una cita que reunirá a todos los parlamentarios autonómicos y nacionales de la formación en una jornada de trabajo que será clausurada por el presidente regional, Paco Núñez, junto a las portavoces en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, y en el Senado, Alicia García.

El evento, que tendrá lugar en el Centro de la Luz y el Conocimiento de Belinchón, será inaugurado por el alcalde de la localidad, Jesús López Castejón, y por el presidente del PP de Cuenca, José Antonio Martín-Buro, ha informado el PP en nota de prensa.

Seguidamente se celebrará una mesa redonda moderada por la coordinadora de la Oficina Parlamentaria del PP-CLM, Carmen Navarro, en la que participará la secretaria general de la formación, Carolina Agudo, y varios parlamentarios de la formación en las distintas cámaras de representación para dar testimonio del trabajo que realiza el PP tanto en las Cortes Regionales como en el Congreso y el Senado.