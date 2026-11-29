Paco Núñez deposita su voto - PP

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha llamado a la ciudadanía a votar este domingo en el que se celebran Elecciones Generales "para cambiar el futuro del país".

"Hoy es día de salir a votar, hoy es día de participar, hoy es día de que cada uno, desde la libertad, elija lo que quiere para el futuro de España. Hoy está en juego y en nuestra mano cambiar el futuro de nuestro país. Por eso, es absolutamente fundamental que la gente vaya a votar".

Núñez ha realizado estas manifestaciones tras ejercer su derecho a voto en el colegio toledano 'Ciudad de Nara', colegio electoral que comparte con el presidente regional, Emliano García-Page.

"Los que nos sentimos demócratas convencidos y estamos orgullosos de trabajar por un sistema de libertades, de respeto al Estado de Derecho y a nuestra Constitución, hoy tenemos la oportunidad de disfrutar de una gran fiesta, que es la fiesta de la democracia", ha defendido el líder del PP castellanomanchego, que ha tenido palabras de reconocimiento para "todos los que están haciendo posible que la jornada transcurra con normalidad".

"A ustedes, que dan cobertura mediática a lo que sucede en la jornada electoral --ha dicho a los medios de comunicación--, pero también a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a todos los funcionarios públicos que están velando por el buen funcionamiento de la jornada electoral y también a todos los miles de españoles que han sido llamados a las urnas no solo a votar, sino también a participar, porque van a contribuir a que la democracia se pueda fortalecer participando como españoles en una jornada tan importante".

Dicho esto, se ha mostrado confiado en que la jornada se desarrolle con normalidad. "Que todo transcurra con los cauces democráticos que debemos de respetar y que sea una gran fiesta. Estoy convencido de que esta noche será una gran fiesta para nuestro país".