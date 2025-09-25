Núñez propone a Page crear un foro de trabajo para defender la PAC en C-LM y PSOE le responde que "llega tarde"

TOLEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha propuesto al Gobierno de Emiliano García-Page crear un foro de trabajo para defender la Política Agrícola Común (PAC) en la región y hacer un frente común contra los recortes, a lo que el PSOE le ha respondido que "llega tarde" ya que el Gobierno de Castilla-La Mancha viene trabajando en esa posición común desde hace meses.

Una propuesta que el líder del PP lanzaba desde la tribuna de las Cortes en el debate relativo a la incorporación de jóvenes al sector agrario de Castilla-La Mancha. Aprovechando el segundo turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular, Núñez tomaba la palabra para defender que hablar de PAC es fundamental porque es un pilar básico para garantizar la incorporación de los jóvenes al campo.

Palabras que hilaba para lanzar esta propuesta y pedir a los diputados presentes dejar "el enfrentamiento político" fuera de las puertas del salón de plenos y sumarse a este ofrecimiento.

"Los jóvenes agricultores y ganaderos no quieren ver a los partidos políticos peleándose, quiere verles colaborar en la defensa de sus intereses", ha subrayado el líder de los 'populares', quien ha propuesto al PSOE y al Gobierno de Castilla-La Mancha trabajar de manera conjunta para tener una posición única como región en defensa de la PAC y rechazar conjuntamente cualquier tipo de recorte.

"Una sola voz", decía Núñez, quien ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha pasar de "los titulares de prensa a los hechos", proponiéndole crear un foro de trabajo para defender la PAC en Castilla-La Mancha de manera conjunta Gobierno, partidos políticos y organizaciones profesionales. "Les pido que sea vinculante", ha exigido Núñez, quien ha denunciado que el Gobierno de Emiliano García-Page no ha cumplido ninguna de las medidas del paco del agua.

PSOE CELEBRA QUE EL PP SE SUME A ESE FRENTE COMÚN

Al paso de esta propuesta salía el diputado regional del PSOE Antonio Sánchez Requena quien celebraba que Núñez se sume a "este tren de trabajo continuo por el futuro del campo" iniciado por el Gobierno de García-Page, pidiéndole que ahora "no venga a arrogarse méritos que no tiene".

"Usted llega tarde", ya que, según ha recordado, el Gobierno de Castilla-La Mancha viene trabajando en esa posición común desde hace meses. "Ustedes, en todo caso, lo que tienen que demostrar, más que con palabras, es con hechos, que de verdad están por apoyar esa estrategia de unidad, por una PAC fuerte, y no por torpedearla con argumentos como los que muy a menudo se le escuchan a ustedes en los medios de comunicación", ha advertido el parlamentario socialista.

El socialista le ha trasladado a Núñez que el pacto ofrecido hoy está "muy bien", pero le preguntaba qué había estado haciendo durante todo este verano, donde las organizaciones profesionales agrarias y el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura, llevan trabajando "ya en eso mucho tiempo".

No obstante, ha dado la bienvenida al PP a esa unidad necesaria para reclamar lo que necesita el campo de Castilla-La Mancha, que, en su opinión, es un marco financiero adecuado que garantice el relevo generacional, fondos suficientes para se avance en la agricultura ecológica, protección para la figura del agricultor activo, apoyo a intervenciones sectoriales como, por ejemplo, el tema del vino y más recursos para la innovación, entre otras muchas cuestiones.

LIZÁN PIDE Al PP ATENDER LA LLAMADA DE PAGE

De su lado, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha dicho que ahora mismo hay que realizar "un trabajo arduo y concienzudo", en intentar mantener un presupuesto adecuado, aunque --admite-- que "debería ser más".

Al igual que los socialistas, el consejero ha agradecido a Núñez su posición de colaborar al máximo en la futura batalla que hay que plantear en el entorno europeo, animándole a visitar Bruselas y reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, --de "su familia política"-- y decirle "la nefasta propuesta que ha hecho de recortarnos 10.000 millones de euros para este periodo".

"Vamos a dejar nuestras cuitas de un lado y atiendan a la llamada que Emiliano García-Page realizaba para hacer ese frente común, que nosotros ya empezamos desde hace tiempo con el sector, organizaciones profesionales agrarias y cooperativas".