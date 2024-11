Núñez propone a Page tres medidas "concretas" para que haya mayor cuantía económica de la UE a los afectados por la DANA

TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha propuesto este lunes al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, tres medidas "concretas" para solicitar a la Unión Europea una mayor cuantía económica para los afectados por la DANA en la Comunidad Autónoma.

En el transcurso de una rueda de prensa, Núñez ha afeado así al presidente regional que haya dicho que llevará al Comité de las Regiones el refuerzo de las ayudas por desastres climáticos porque, ha añadido, "no sirve de nada" al no ser éste un órgano ejecutivo.

Es por ello por lo que le ha solicitado acciones concretas que pasan, en primer lugar, por el Fondo de Solidaridad de la UE que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha comunicado que va a solicitar para iniciar las labores de reconstrucción.

"Ese Fondo de Solidaridad implica, obligatoriamente, una memoria que evalúe las necesidades", ha dicho Núñez, quien ha preguntado si la Junta ha elaborado ya la memoria de necesidades para la reconstrucción de Castilla-La Mancha en los lugares afectados por la DANA, "que obligatoriamente hay que presentar".

En segundo lugar, el presidente de los 'populares' castellanomanchegos ha preguntado si el Gobierno regional ha trasladado ya al Ejecutivo central la posibilidad de que los fondos de cohesión se utilicen para paliar los efectos de la DANA como ya sucedió con el Covid.

"VARIOS CIENTOS DE MILLONES DE LA UE"

Una medida, ha afirmado, que implicaría que "varios cientos de millones de euros" provenientes de la UE pudieran utilizarse "en este momento urgente" para actuaciones como reparación de infraestructuras, ayudas a las familias o reconstrucción de viviendas.

Finalmente, Núñez ha aludido a los fondos Next Generation y la posibilidad de presentar un plan de modificación a la Unión Europea para cambiar el destino de los mismos.

Para ello, ha proseguido, la Junta tendría que elaborar un estudio sobre aquellos fondos "que no va a poder implementar a tiempo" y solicitar un plan modificado para que los que no se van a poder destinar a la idea inicial para la que estaban previstos, puedan destinarse ahora a reconstruir los lugares afectados por la DANA.

A todo ello, Núñez ha vuelto a solicitar al Gobierno regional que use el Fondo de Contingencia de 14,5 millones de euros para los afectados por la DANA. "Nos gustaría saber por qué el Gobierno regional, en lugar de faltar al respeto a los portavoces del PP, no nos ha contestado sobre si va o no a utilizar el Fondo de Contingencia".

A preguntas de los medios sobre la gestión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, Núñez ha dicho que, aunque le corresponde valorar la gestión de la DANA en Castilla-La Mancha, la petición de responsabilidades políticas a todos aquellos que tenían responsabilidad "en cualquier punto" del territorio español "llegará cuando toque".

"Por supuesto que habrá que pedir explicaciones y habrá que pedir las responsabilidades públicas a quienes tenían la obligación competencial y legal de gestionar la emergencia en cada punto, pero eso llegará cuando toque. Ahora no me van a encontrar en ningún tipo de conflicto con nadie porque lo que me preocupan son las personas que lo han perdido todo", ha zanjado.