Núñez reitera que no aceptará "ni un euro de recorte" en la PAC: "Está en juego el futuro de miles de familias de CLM"

TOLEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido una Política Agraria Común (PAC) justa y sin recortes, ya que está en juego "la rentabilidad del campo y el futuro de miles de familias castellanomanchegas".

Así lo ha indicado en una visita a la Almazara de Puebla de Almenara, donde ha destacado la importancia de vincular el sector primario al desarrollo económico de Castilla-La Mancha porque "la agricultura y la ganadería son el epicentro de la economía regional".

Núñez, según informa en nota de prensa el partido, ha subrayado que el Partido Popular defenderá en Bruselas una PAC "que garantice la estabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas" y ha reclamado un marco de apoyo al sector que incluya agua suficiente, precios justos, menos impuestos y menos burocracia.

"Castilla-La Mancha necesita gestión, seriedad y eficacia para que el campo siga siendo un motor económico y eso es lo que ofrece el Partido Popular", ha destacado.

LA OVEJA MANCHEGA, SÍMBOLO DE CALIDAD

Núñez también ha puesto en valor la necesidad de proteger y promover la oveja manchega, una raza autóctona fundamental para la economía rural y para la elaboración del queso manchego, "uno de los productos más reconocidos de España y auténtica bandera de Castilla-La Mancha".

"Tenemos que cuidar y auspiciar a nuestros ganaderos para garantizar la continuidad de este producto de excelencia", ha señalado el presidente de los 'populares' castellanomanchegos, que ha defendido una ganadería moderna, eficiente y sostenible que contribuya a fijar población en el medio rural y genere oportunidades de empleo.

Núñez ha dicho que apostar por la oveja manchega y por el sector ganadero "es apostar por la identidad, la calidad y el futuro económico de Castilla-La Mancha".