Núñez remarca que la reforma electoral no es prioridad: "No hay contacto, ni calendario, ni mesas de trabajo con PSOE"

TOLEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha remarcado que la reforma de la ley electoral de la región, en el marco de negociaciones del nuevo Estatuto de Autonomía, no es su prioridad. "No hay ningún contacto con el PSOE para abordar esta cuestión, no hay ni conversaciones, ni calendarios, ni mesas de trabajo, no es mi prioridad".

Así lo ha manifestado Núñez a preguntas de los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar arranque al curso político, marco en el que ha señalado que si no se negocia una nueva ley electoral, la horquilla de parlamentarios se volvería a establecer en 33 diputados.

Tras detallar los seis ejes que su partido propone en el marco del nuevo estatuto, ha aprovechado para destacar que está tranquilo y tiene confianza, pues cuenta con el apoyo del PP a nivel nacional para que pueda ser aprobado en el Congreso de los Diputados, una vez supere la barrera de las Cortes autonómicas.

"Pido más política de acuerdo y diálogo a Emiliano García-Page, voy a trabajar incansablemente para llegar a estos seis grandes pactos", ha asegurado.

De este modo, Núñez ha defendido actualizar el pacto del agua para que poder revisarlo, mayor protección para los castellanomanchegos en bienestar social, la mejora de la educación de calidad con un sistema universal y gratuito, un gran acuerdo económico para proteger a pymes y autónomos, la promoción de la región para apoyar a los municipios en materia de desarrollo rural, un consenso en juventud y vivienda y un gran acuerdo en materia de financiación económica.

Estos seis grandes acuerdos ahora se encuentran en fase de consulta con varios sectores de la sociedad civil, tal y como ha señalado el presidente del PP de Castilla-La Mancha.