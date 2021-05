Núñez reta a Page a defender "con una sola voz" a los autónomos y PSOE le acusa de aprovecharse del colectivo

TOLEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha retado al presidente regional, Emiliano García-Page, a defender "con una sola voz" --como ya ocurrió con el pacto del agua-- a los autónomos de la región "frente a Pedro Sánchez, Moncloa, Ferraz, el PSOE o frente a quien quiera atacarlos". Mientras tanto, el PSOE le ha acusado de aprovecharse de los autónomos y de no apoyar al Gobierno regional cuando ha aprobado ayudas dirigidas a este colectivo.

"El PP estuvo al lado del Gobierno de Castilla-La Mancha para firmar un pacto en defensa del agua, y yo hoy le pido al PSOE y a Page que esté al lado de los autónomos para decir a Sánchez y al PSOE que rechazamos frontalmente la subida de la cuota de autónomos que ha planteado el Gobierno de España y que lleva a la ruina y la quiebra a miles de autónomos en nuestro país", ha sentenciado el jefe de la oposición durante su intervención en el pleno de las Cortes.

Ha sido durante el debate relativo a las medidas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno de España y su incidencia sobe la actividad de los autónomos en Castilla-La Mancha, presentado por el Grupo Parlamentario Popular, donde Núñez ha afirmado que hoy es "un día clave" en el que "hay que votar" para conocer si los diputados regionales están "al lado de los autónomos de nuestra tierra o al lado de Sánchez".

"La última palabra la tiene Page", ha incidido Paco Núñez, ya que él tiene la mayoría del pleno, él es el presidente de la Junta y él es el líder del PSOE. "Él va a decidir si los autónomos de Castilla-La Mancha se hacen fuertes frente a Sánchez y le dicen no a la subida de cuotas o se pliegan a los interese del PSOE", ha añadido.

Finalmente, y haciéndose eco de las palabras de la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, que este miércoles refiriéndose a la crisis de Ceuta decía que es hora "de la ponderación, del sentido común, de la lealtad institucional y de convicciones humanitarias profundas", Núñez ha asegurado que "si eso vale para la invasión que está produciendo en Ceuta, también vale para defender a los autónomos de Castilla-La Mancha".

PSOE: "CONSEJOS VENDO PERO QUE PARA MI NO TENGO"

Para responder a la petición de Núñez ha salido el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, que ha pedido "seriedad" y no tergiversar las palabras. "Usted no ha aportado nada", ha dicho al dirigente del PP, a quien ha echado en cara los impuestos que subieron Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.

"¡Qué está contando a la gente cuando aquí el único que ha congelado los impuestos ha sido García-Page!", ha defendido el portavoz socialista. "¿Por qué quiere mentir a la gente?", le ha preguntado a Núñez, a quien le ha acusado de practicar la frase de "consejos vendo pero que para mi no tengo".

Ha coincidido con Núñez en que Castilla-La Mancha necesita una voz única, pero "cuando ha necesitado su voz --ha espetado al jefe del PP-- usted no ha expresado la voz de unión con el Gobierno regional en defensa de los autónomos para que tuviesen ayudas en el mes de junio, en el mes de diciembre o en el mes de febrero". "¿Dónde estaba usted con los autónomos en ese momento?", le ha echado en cara.

"No ha apoyado usted ni uno solo de los 300 millones de euros que han ido dirigidos a los autónomos", le ha afeado a Núñez. Dicho esto,

el presidente de los diputados socialistas ha señalado que el PSOE está al lado de los autónomos, pero no está al lado del PP para "jugar" con los autónomos. "Nosotros apoyamos a los autónomos, no queremos apoyarnos en los autónomos, queremos que los autónomos progresen, avancen, se desarrollen y tengan prosperidad clara". "Está bien de aprovecharse de la gente", ha concluido Mora.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Unión Europea, el diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez

ha pedido reformularlo porque "fríe" a impuestos a los españoles y los castellanomanchegos. Un plan "de la factoría Moncloa", ha lamentado el parlamentario 'popular' que se ha hecho de "tapadillo", sin consenso y "sin luz y taquígrafos".

En este plan conocido después de las elecciones madrileñas, ha afeado el diputado del PP, se ha incluido un "largo menú" de propuestas fiscales para subir impuestos, eliminar beneficios tributarios y aumentar la recaudación. Unas propuestas que, según ha afirmado, tendrán una incidencia "brutal" en todos los sectores, pero especialmente en los autónomos.

De su lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Muñoz, ha coincidido con el PP en que este plan no ha sido consensuado. "Las grandes reformas hay que consensuarlas si se quiere que duren", ha advertido el diputado de la formación naranja, quien se ha mostrado en contra también de la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos a la Seguridad Social.

"Nos oponemos porque esto es un sablazo a los autónomos", ha recalcado Muñoz, quien también ha lamentado que aún no se sepa nada de los 206 millones de euros en ayudas directas para las empresas que recibirá Castilla-La Mancha. "No sabemos qué sectores van a quedar fuera" y el "dinero es insuficiente", ha criticado Muñoz.

Asimismo, Ciudadanos ha pedido que las empresas que reciban ayudas no tengan que al año siguiente devolverlas vía impuestos.

El PSOE, por boca de Fernando Mora, ha llamado "destructivos" a los portavoz del PP y de Cs y ha dicho que escuchándoles "dan ganas de salir corriendo". El socialista cree que hay que transmitir positividad a la ciudadanía "en tiempos complicados" y ha acusado al PP de dedicarse a impedir que el plan de recuperación no prospere en Europa. También ha defendido que el PSOE aboga por un modelo fiscal progresivo donde los que más ingresan aporten más al Estado.

RESOLUCIONES

Tras el debate suscitado, se han votado las resoluciones presentadas por los grupos parlamentarios. Ha sido aprobada la del PSOE que muestra su apoyo al Gobierno de España en el desarrollo e implementación del Plan de recuperación, transformación y residencia e insta al PP, a que en el ámbito de Castilla-La Mancha, adopte "una actitud comprometida y leal" con los intereses de España en la defensa del plan de recuperación ante la Unión Europea.

De otro lado, ha sido rechazadas las resoluciones de PP y Ciudadanos. La de los 'populares' instaba al Gobierno de España a reformular el plan de recuperación enviado a la UE "en el que se establecen nuevos impuestos que encarecerán los costes de producción, de modo muy especial para los trabajadores autónomos" e instaba al Gobierno regional a solicitar al Gobierno de España la retirada de la propuesta de reforma del sistema de cotización para el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos e iniciar un nuevo proceso de negociación con los representantes de los trabajadores autónomos.

La propuesta de Ciudadanos, también rechazada, instaba al Gobierno de España a incrementar la cuantía del programa de ayudas del Real Decreto-Ley 5/2021, de modo que el gasto en ayudas directas a empresas en España alcance un 8% de su PIB; e instaba al Gobierno regional a no discriminar a ninguna pyme o autónomo por razón del CNAE en el que se encuentre encuadrado y que la normativa autonómica que regule la concesión de dichas subvenciones atienda únicamente al criterio de disminución de la facturación superior a un 30% en relación a 2019 como consecuencia de la pandemia.