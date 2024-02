Núñez tacha de "ocurrencia" los préstamos ofrecidos por Page a los profesionales del campo

CIUDAD REAL, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha calificado de "ocurrencia" y "falta de respeto" que la única solución que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ofreza para paliar la falta de rentabilidad del sector primario sea préstamos "para que se endeuden".

De esta forma lo ha expresado Núñez, durante su visita a una explotación ganadera de la localidad ciudadrealeña de Agudo, el líder de los 'populares' en la región ha recordado que los agricultores y ganaderos necesitan que se garantice el agua; una PAC sin carga ecologista, apartando el Pacto Verde; y un fondo de compensación económica para paliar los elevados costes de producción que se disparan con los precios de los combustibles, el pienso, las semillas o la energía.

Todo ello, ha vuelto a denunciar seegún informa el partido, son motivos por los que el sector primario se está volviendo inviable en Castilla-La Mancha.

Paco Núñez ha lamentado que, lejos de defender los puntos que los agricultores reclaman, a Page se le ha ocurrido decirles "que se endeuden", esa es la solución que da al sector.

Además, ha añadido que los agricultores, hoy en día, no necesitan endeudarse porque si la situación no mejora no van a poder pagar esos préstamos que Page les ofrece como única solución al momento que atraviesan.