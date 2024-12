Núñez ve el socialismo como un "impedimento" para C-LM

TOLEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha apostado este lunes por la "contundencia en las acciones y no solo en las palabras" de cara al nuevo año 2025, y ha afirmado que el socialismo es un "impedimento" para el avance de Castilla-La Mancha. En el plano más nacional, ha afeado "carencia de valores" en algunos representantes políticos como el respeto, la solidaridad o la armonía.

Así se ha pronunciado el presidente de los populares en la región durante el tradicional mensaje de Navidad que ha trasladado desde Toledo, y más concretamente desde la iglesia del Convento de la Concepción Benedictina y San Pablo, donde ha felicitado la Navidad a todos los castellanomanchegos.

Núñez ha comenzado su discurso con un recuerdo "muy especial" para todos aquellos "que tan mal lo han pasado" como consecuencia de la DANA, asegurando que, la gravedad de las inundaciones del 29 de octubre nos debe hacer tener en mente a castellanomanchegos, andaluces y valencianos "que están pasándolo peor" y que han visto como el "cruel" paso de una DANA les ha arrebatado un ser querido.

En ese momento, el líder de los populares en la región ha querido destacar que su pensamiento, solidaridad y mejores deseos son para los vecinos de Letur y Mira, las dos localidades de la región más castigadas por la DANA, además de para todos los de los municipios de las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara que también fueron castigados por las inundaciones. A todos ellos, les ha ofrecido su "total solidaridad", sus mejores deseos y su comprensión en estas complicadas fechas, ha informado el PP en nota de prensa.

Núñez ha reseñado que, los cristianos, celebramos de manera especial la Navidad, es por ello que "debemos trasladar nuestro mensaje de fe y hacerlo patente en la sociedad, de la que ha dicho que, en ocasiones, demuestra una preocupante "pérdida de valores"; los mismos valores que han hecho de España, a lo largo de los siglos, "un ejemplo de progreso, respeto, solidaridad y armonía".

Sobre la pérdida de valores de la sociedad, Núñez ha precisado que, "muchos de los que se llaman representantes de los españoles, están demostrando tener una absoluta carencia de valores".

Y es que, el respeto por la Democracia, la Justicia, el pluralismo, la libertad de prensa y opinión, "se están perdiendo" ya que, los que están en el poder "intentan confundir a los españoles haciéndoles creer que sus errores y sus malas acciones no son tales, sino que provienen "de un supuesto ataque de todos aquellos que no comparten lo que hacen".

Además, ha añadido que, los valores constitucionales de igualdad, solidaridad interterritorial y de unidad de España "están siendo socavados" mediante un ataque sostenido en el tiempo y ante el que, algunos representantes políticos, se mantienen "impasibles".

COMPLICIDAD DE LOS QUE ESTÁN EN EL PODER

Paco Núñez ha hecho referencia a la solidaridad, afirmando que no es entre territorios, sino entre personas. En ese momento ha señalado que, los dirigentes de algunos partidos, aprovechando la "complicidad" de los que están en el poder, "aplican sus recetas de egoísmo buscando salirse de la mesa para comer más que los demás". Y ha continuado refiriéndose a "cupos, conciertos y prebendas que están provocando profundas desigualdades entre españoles".

El presidente del PP ha considerado que "es más importante que nunca" la contundencia "en las acciones y no solo en las palabras", ya que algunos de nuestros representantes "están pecando de una indolencia en los hechos que más nos hace pensar en pactos ocultos que en una falta de gallardía".

Así, ha afirmado que "el tiempo apremia" y que aquellos que "amagan, pero nunca dan" están poniendo en cuestión "la poca credibilidad que les quedaba". Sobre estos, ha recalcado que, "permanecer en un bucle infinito de palabras grandilocuentes y ninguna acción es un síntoma inequívoco de engaño permanente" a quienes depositan en él su confianza.

Núñez ha mostrado su intención de seguir trabajando por España, por Castilla-La Mancha, y por cada uno de los vecinos de la región y "su igualdad, sus derechos y para que no sean más, pero tampoco menos que otros españoles". Además, ha deseado que los gobernantes tengan la capacidad "de creer en Castilla-La Mancha" al igual que lo hace él.

En ese momento ha hecho referencia al socialismo, del que ha confirmado que es "un impedimento" para que Castilla-La Mancha avance, algo que, en sus palabras, está demostrado tanto a nivel regional como nacional, ya que es "perjudicial" para los intereses de nuestra tierra al no aportar "nada" a su progreso. Sobre este tema ha dicho que, casi 40 años de socialismo "son demasiados", años en los que se han desaprovechado muchas oportunidades para que nuestra gente viva mejor.

Núñez se ha mostrado como un "enamorado" de la región, confesando que disfruta de "intercambiar opiniones y escuchar" a todos y cada uno de los vecinos de la región con los que se cruza. Por ello ha aseverado que, "criticar tantos años de desidia no es in en contra de esta tierra", algo que ha contrapuesto con llevar diez años al frente del gobierno en Castilla-La Mancha "y no haber aprovechado nuestra fuerza y nuestro empuje", eso, según Paco Núñez, "sí demuestra no querer a nuestra gente".

Finalmente, el presidente de los populares ha indicado a los castellanomanchegos que le tendran siempre a su lado, "cruzando la región de esquina a esquina", les ha recordado que podrán encontrarlo en cada localidad, con los alcaldes y portavoces municipales "aportando ideas y soluciones a los problemas que nos encontremos", porque, según ha afirmado "nada ni nadie" le va a quitar la ilusión por Castilla-La Mancha en la que cree "profundamente".

Núñez concluye deseando que el próximo año traiga "salud, paz, prosperidad y mucha unidad a todos los españoles y, especialmente, a todos los castellanomanchegos".