Las obras del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Fuentenava de Jábaga superan el 50% de ejecución

Obras del nuevo centro de recuperación de la fauna silvestre de Fuentenava de Jábaga. - JCCM

CUENCA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza en la construcción del nuevo Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Fuentenava de Jábaga, cuyas obras se encuentran ejecutadas en más del 50 por ciento a nivel general.

Así lo ha destacado la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, durante la visita que ha realizado a las obras junto al alcalde de la localidad, José Luis Chamón; el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Ignacio Benito; uno de los responsables de Geacam, Antonio Alarcón; y el gerente provincial del Grupo Tragsa, Pedro Díaz, empresa encargada de la ejecución, según ha informado la propia Junta en nota de prensa.

López ha destacado que esta actuación permitirá reforzar el servicio que actualmente se presta en el Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito, triplicando su capacidad y dotándolo de instalaciones más amplias, mejor equipadas y con tecnología más avanzada.

"Con esta importante inversión buscamos fortalecer los medios de los que disponen nuestros profesionales para seguir cuidando y recuperando nuestra fauna", ha señalado la delegada, quien ha subrayado además la relevancia de este centro público en la conservación de la biodiversidad en la provincia.

En cuanto al grado de ejecución por áreas, el edificio principal se encuentra prácticamente finalizado, con la cimentación, la estructura y la cubierta ya ejecutadas al cien por cien y la fachada e instalaciones interiores en su fase final.

Por su parte, las zonas de voladeros y mudas presentan un alto nivel de desarrollo, con la cimentación completamente ejecutada y los muros de hormigón muy avanzados.

En lo que respecta a los trabajos exteriores, la explanación y el movimiento de tierras ya han concluido, mientras que el vallado perimetral continúa en ejecución, completando así el conjunto de la infraestructura.

El nuevo centro, que cuenta con una inversión superior a los dos millones de euros financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ocupará una superficie de más de 9.000 metros cuadrados, de los cuales más de 1.000 estarán destinados a espacios específicos para la recuperación de los animales.

Diseñado como un auténtico "hospital de animales", contará con servicios veterinarios como quirófano, enfermería, UCI, sala de rayos, sala de preparación de quirófano, necropsia, etc., además de las instalaciones para el personal.

También dispondrá de una zona exterior con voladeros y mudas para el acogimiento temporal de especies.

El centro incluirá también un aula polivalente destinada a formación y educación ambiental.

Las obras, iniciadas en febrero de 2025, tienen prevista su finalización en el mes de junio de este año.

Posteriormente, se llevará a cabo el equipamiento y el traslado, según ha avanzado la delegada.