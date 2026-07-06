Las obras de mejora de las conexiones de la N-502 en Gamonal (Toledo) culminarán el 30 de noviembre

Visita a la ejecución de las obras de mejora de las conexiones de la N-502 a la altura de Gamonal. - DELEGACIÓN

TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mejora de las conexiones de la N-502 en Gamonal, en el término municipal de Talavera de la Reina (Toledo), finalizarán el próximo 30 de noviembre, beneficiarán a 5.000 vehículos diariamente y el presupuesto total asciende a 5.919.078 euros.

El delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, ha visitado como se están ejecutando las obras para acondicionar las intersecciones de la N-502 entre los kilómetros 104,75 y 105,5 con la construcción de un enlace en el kilómetro 105,17, a la altura de la localidad de Gamonal.

Las mismas comprenden pequeños desmontes y terraplenes, así como la colocación de las diferentes capas de firme y señalización.

El proyecto incluye la reposición de caminos existentes y accesos a fincas mediante nuevos itinerarios conectados con las futuras glorietas del enlace.

José Pablo Sabrido se ha mostrado satisfecho al visitar estas obras "porque esta es la misión de la política" y no entrar en debates y polémicas inútiles, sino "tratar de solucionar los problemas a los ciudadanos, y en eso está el Gobierno de España".

"Lo importante en política es, cuando los ciudadanos tienen un problema, solucionarlo, y en eso es en lo que está el Gobierno de Pedro Sánchez, ha abundado el delegado, para concluir en que "no entraremos en polémicas inútiles que no dan ninguna solución al ciudadano", tal y como ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

El delegado del Gobierno ha estado acompañado por el subdelegado en la provincia de Toledo Carlos Ángel Devia, el alcalde pedáneo de Gamonal, Álvaro Jerónimo, y el alcalde de Velada, Gustavo Acosta, entre otros representantes institucionales.

Jerónimo ha agradecido la visita de los representantes del Gobierno de España a la obra, que supone "una mejora más que evidente, una actuación extraordinaria", apuntando que "se van a mejorar los accesos", mientras que Acosta ha apostado por poner el foco en que "va a mejorar la seguridad de todos los habitantes y de todos los conductores que pasen por aquí".

DETALLES DE LAS OBRAS

Las obras comenzaron a finales de 2023, recibiendo un "fuerte impulso" en los últimos meses, donde se han centrado en el grueso de la construcción tras haberse superado la paralización del proyecto por el concurso de acreedores de la anterior empresa adjudicataria.

Contempla la construcción de un paso subterráneo destinado al tránsito de personas y ganado, además de dos rotondas que facilitarán los movimientos de entrada y salida hacia los municipios toledanos de Gamonal y Velada.

Además, desde el mes de junio se encuentra operativo el desvío provisional de tráfico habilitado para continuar con los trabajos de ejecución de la infraestructura, lo que va a permitir acometer una nueva fase de las obras en un tramo de 110 metros que afecta a la actual carretera de entrada sur a Velada (Toledo).

COMENZÓ EN LA PASADA LEGISLATURA

Por su lado, la presidenta del Grupo Municipal Socialista, Tita García, ha estado también en esta visita, poniendo en valor el avance en las obras de mejora del acceso a Gamonal y a Talavera desde la carretera N-502, una actuación que "inició siendo ella alcaldesa de Talavera y que tiene como objetivo incrementar la seguridad vial de los más de 5.000 vehículos que transitan diariamente por dicha zona".

Tita García ha recordado que se trata de una actuación que fue comprometida y comenzó a ejecutarse durante la pasada legislatura y que, previsiblemente, estará finalizada antes de que finalice este año 2026. "Se trata de una infraestructura pensada para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Talavera y de Gamonal, para hacer más seguros los desplazamientos y para dar respuesta a una reivindicación histórica no solo de los gamoninos y gamoninas, sino también de los vecinos de Velada y de todos los usuarios de esta carretera", ha señalado.

Igualmente, ha señalado que el objetivo claro de esta obra era eliminar uno de los puntos más conflictivos de la carretera N-502 y acabar con los peligrosos cruces que existen en los accesos a Gamonal y Velada y ha recordado que durante años "hubo quienes planteaban como única solución la construcción de una rotonda en el acceso de Gamonal", ha señalado, refiriéndose al PP y al actual alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, tal y como ha informado el PSOE en nota de prensa.