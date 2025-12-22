El Observatorio Astronómico de Piedrabuena se sumará en primavera a la Red de Miradores de la región

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco - JCCM

CIUDAD REAL 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras del Observatorio Astronómico de Piedrabuena, con una inversión de más de 674.000 euros dentro del proyecto de la Red de Miradores Astronómicos de Castilla-La Mancha, que tiene aparejada una inversión total de más de 2,6 millones de euros, ha alcanzado ya el 50 por ciento de su ejecución y se sumará en primavera a los 86 miradores astronómicos que componen esta red regional.

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha visitado, junto con el alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabezas, esta instalación, donde ha destacado el impacto que los fondos Next Generation van a tener en el municipio, que también tendrá una inversión de más de 100.000 euros dentro del proyecto de Turismo Azul, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Patricia Franco ha visitado, junto con la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Arantxa Pérez; y el delegado de Economía en la provincia de Ciudad Real, Miguel Ángel Díaz; el que será el futuro Observatorio Astronómico de Piedrabuena, que junto con el albergue que se levantará en Alcoba y con los 86 miradores en la región, ocho de ellos en la provincia de Ciudad Real, en pleno Valle de Alcudia; constituirá una red regional que va a suponer una inversión de 2,6 millones de euros.

"La huella de los fondos Next Generation va a ser muy visible el próximo año en nuestra región, en municipios como Piedrabuena, donde en primavera será una realidad este Observatorio Astronómico que se convertirá también en un importante reclamo para el turismo rural en Castilla-La Mancha", ha señalado la consejera.

Además, Piedrabuena forma parte también del proyecto de Turismo Azul que lidera el Gobierno regional y que mañana, tal y como ha avanzado Patricia Franco, dará un paso adelante con la aprobación en Consejo de Gobierno de las ayudas dirigidas a los municipios que deben acometer mejoras en las zonas naturales de baño autorizado que son competencia de las entidades locales en la región. "No es el caso de Piedrabuena, que no está dentro de los 900.000 euros que vamos a aprobar mañana para ocho entidades, pero sí en el proyecto en el que vamos a invertir más de 100.000 euros en la Tabla de la Yedra dentro de las mejoras en nuestras zonas naturales de baño", ha indicado Patricia Franco.

Ese impacto de los fondos Next Generation se evidencia a su vez en otros proyectos que parten de una gran inversión del Gobierno regional a través de los Planes de Sostenibilidad Turística que se están desarrollando, y que ya se han ejecutado, en la provincia de Ciudad Real, como el plan del Geoparque Volcanes de Calatrava, el del Campo de Montiel, en la comarca de Almadén o en municipios como Tomelloso y Campo de Criptana.

Ambos proyectos, ha dicho la consejera, van a tener un importante impacto en los recursos turísticos de la región y también en la provincia de Ciudad Real, "que en el mes de octubre lideró en todo el país el crecimiento tanto de viajeros como de pernoctaciones en turismo rural y que en sólo diez meses de este año ya ha batido el récord absoluto de viajeros alojados en turismo rural para cualquier año completo de la serie", ha señalado, por lo que, cuando se sumen los datos de noviembre y diciembre, "será un año histórico para el turismo rural en la provincia de Ciudad Real".

Además, y durante su intervención ante los medios de comunicación, Patricia Franco ha hecho referencia a las cifras de exportaciones correspondientes al mes de octubre, que se han conocido hoy, "unos datos que muestran la fortaleza del tejido exportador de la región en un contexto complejo y marcado por la inestabilidad, en el que hemos superado por segunda vez los 1.000 millones de euros exportados en un mes de octubre", ha valorado, destacando que los más de 1.033 millones de euros "son la mayor cifra de la historia de la región en un mes de octubre en materia de exportaciones".

Con este dato, las ventas exteriores de la región superan en los diez primeros meses del año los 9.359 millones de euros, lo que supone crecer por encima del seis por ciento en el acumulado anual, en un contexto en el que las exportaciones en el conjunto del país crecen un 0,8 por ciento en los primeros diez meses del año.