Ocho vehículos resultan afectados por un incendio en un taller mecánico de Mocejón

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TOLEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ocho vehículos han sido afectados por un incendio originado este lunes en el aparcamiento de un taller mecánico en el municipio toledano de Mocejón, un fuego que ya ha quedado extinguido y que no ha dejado heridos.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el incendio comenzaba a las 1.01 horas de este lunes en un taller ubicado en el kilómetro 10 de la carretera CM-4001.

La columna de humo generada por las llamas obligó a cortar dicha carretera, aunque ha quedado reabierta al tráfico después de que el incendio fuera extinguido alrededor de las 3.20 horas.

En el operativo han formado parte bomberos del Consorcio de los parques de Toledo e Illescas, así como efectivos de la Guardia Civil.