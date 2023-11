Pablo Berger, director de 'Robot Dreams', sueña con ser una de las nominadas a los Oscar en sección de animación

TOLEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pablo Berger, el director de la película de animación española 'Robot Dreams', sobre la posibilidad de poder ser preseleccionado para los Oscars, ha subrayado que los directores tienen "que ser positivos, ver el vaso medio lleno" cuando están en el proceso de creación de las películas.

En el marco del Festival CiBRA ha afirmado que si estos no piensan que están haciendo una gran película, no se levantaríamos por la

mañana ni estarían cinco años trabajando. "Nos haría muchísima ilusión ser una de las cinco películas nominadas a los Oscars en la sección de animación, por qué no, hay que soñar grande y además como soy de Bilbao

y como bien es sabido siempre nos gusta hacer bilbainadas".

Se trata de una película que podrá verse en los cines a partir del próximo 6 de diciembre en España. Berger ya estuvo en el CiBRA hace 11 años, y ha destacado que "su evolución importante, que se ha profesionalizado muchísimo y su gran afluencia del público", pero ha afirmado, que aún tiene que descubrir mucho sobre el mismo, por lo que ha prometido volver otra vez, ha informado el festival en nota de prensa.

Por su parte, otro de los preestrenos ha sido 'El maestro que prometió el mar', una cita que, al igual de Robot Dreams, está inspirada en una obra literaria.

Una obra que pone de manifiesto las historias olvidadas en las miles de fosas comunes que existen en España, poniendo el foco en Antonio Benaiges (Eric Auquer).

Una proyección que se ha realizado en el Hospital Nacional de Parapléjicos y ha contado con la presencia del escritor del libro y productor de la película, Francesc Escribano, así como la directora del film, Patricia Font.

En este aspecto, ambos han remarcado, lo especial del preestreno en uno de los pabellones de uno de los tres hospitales de referencia en lesiones medulares del mundo.

Paralelamente a estos dos preestrenos, en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, se ha desarrollado el viaje literario que ha realizado la autora toledana Macarena Alonso.

Un viaje literario en forma de recorrido cinematográfico por paisajes de Machado, Cervantes, Rosalía de Castro y Miguel Hernández, una actividad que ha contado con aforo completo en la sala de conferencias de esta biblioteca toledana, ubicada en el Alcázar de la capital de Castilla-La Mancha.

Asimismo, en la localidad toledana de la Puebla de Montalbán, se ha celebrado la gala inaugural de la decimoquinta edición del Festival CiBRA, que corrió a cargo de Ramón Merlo, quien hizo de maestro de ceremonias, así como de AJ Liberalarte, "llena de humor", coincidiendo con ese hilo conductor del 20 aniversario de la comedia española 'Días de Fútbol'.