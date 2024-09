Padilla carga contra Vox y rechaza volver a "una educación deficiente y una sanidad precaria" en Castilla-La Mancha

No cree que Vox vaya a romper con el PP en los ayuntamientos: "No quieren dejar de tener eso que ellos llaman privilegios o paguitas"



TOLEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha cargado contra las palabras del presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, pidiendo la devolución al Estado de las competencias autonómicas en Sanidad y Educación. Unas afirmaciones que hacía en una entrevista a Europa Press, en las que anunciaba que su grupo político tiene preparadas más de 30 enmiendas parciales a la propuesta de un nuevo Estatuto de Autonomía planteadas de forma conjunta por PSOE y PP.

Padilla, a preguntas de los medios en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana en Consejo de Gobierno, ha rechazado volver a "una educación deficiente y una sanidad precaria" en Castilla-La Mancha y ha asegurado que el Gobierno de Emiliano García-Page no permitirá que esto vuelva a ocurrir.

En este contexto, la portavoz del Ejecutivo regional ha dicho que es "sorprendente" que alguien que cobra del dinero público, que decía que estaba en contra de las comunidades autónomas, "esté ocupando sillones que tienen que ver precisamente con las comunidades autónomas, como son los diputados regionales".

"Ellos lo que hacen es anhelar un tiempo que afortunadamente este país superó", ha proseguido Padilla, quien ha rememorado cómo Castilla-La Mancha ha tenido que "pelear" de manera especial "para recuperar todo el abandono que habíamos sufrido desde el centralismo" y para conseguir que los ciudadanos de Castilla-La Mancha tengan los mismos derechos, oportunidades y servicios públicos que tenían otras comunidades autónomas.

"Vox quiere que se devuelvan las competencias de sanidad y, precisamente, con las competencias de sanidad en Castilla-La Mancha, hemos pasado a tener un gran hospital en todas las provincias de Castilla-La Mancha, en Talavera y en Puertollano, que antes de tener las competencias no teníamos", ha puesto de relieve.

Además, ha continuado, Castilla-La Mancha cuenta con centenares de centros de salud modernos y de calidad, --30 se han inaugurado desde el año 2015--, que si la región no tuviera las competencias "tampoco tendríamos". "Tenemos una inversión tecnológica, impensable si no hubieran venido las competencias", ha subrayado.

Y lo mismo ocurre en Educación, ha señalado Padilla, quien recuerda que la región tiene una red pública de centros educativos que sería "también bastante improbable si tuviéramos que ir a Madrid a solicitar que nos hicieran caso para tener un colegio en municipios, por ejemplo, como tenemos en Castilla-La Mancha, con solo tres alumnos".

Vox, según ha denunciado, quiere llevarnos a tener "una educación deficiente y una sanidad precaria". Sin embargo, ha sacado pecho, la Constitución y el Estatuto de Autonomía ha permitido que Castilla-La Mancha "haya remontado todo ese camino atrasado". "Se perdieron muchas oportunidades, algunas no se van a poder recuperar porque son oportunidades de personas individuales que lo perdieron, pero lo que no vamos a hacer es permitir que vuelva a ocurrir".

Al hilo, Padilla ha manifestado que "la buena gestión que ha habido de las competencias autonómicas, ha hecho que Castilla-La Mancha pase de ser una tierra de paso a una tierra para quedarse". Palabras que ha aprovechado para criticar que Vox siga cobrando como diputados de una autonomía en la que no creen.

Finalmente, como ejemplo de buena gestión de las competencias sanitarias, Padilla ha hablado del caso del bebé de 35 días con atrofia muscular espinal (AME), detectado por cribado neonatal antes de desarrollar la enfermedad, que, por primera vez en la región, ha recibido una terapia génica. Un tratamiento que tiene un coste de 1.400.000 euros y que "para cualquier familia mortal sería imposible de pagar", ha recalcado la portavoz del Gobierno regional.

"Este caso, no se hubiera detectado, ni con el PP ni con Vox, porque Vox quiere que no dependa de la comunidad autónoma la decisión de aplicar este tipo de tratamientos y tampoco se hubiera podido hacer en el hospital de Toledo porque el Partido Popular lo paró".

PIDE AL PP QUE ROMPA CON VOX

Tras conocerse que la formación liderada por Santiago Abascal, no cierra la puerta a romper los pactos suscritos con el PP en más de un centenar de ayuntamientos, como en Valladolid, Toledo o Alicante, Padilla ha afirmado que Vox "lo ha dicho muchas veces y nunca lo hacen". "Son socios y comparten las políticas y, sobre todo, en este caso Vox, le gusta mucho ocupar los sillones, aunque de cara a la opinión pública diga otra cosa".

"Dice muchas veces que va a romper, pero no rompe, porque no quieren dejar las concejalías. No quieren dejar de ser tenientes de alcalde, no quieren dejar de tener eso que ellos llaman privilegios o paguitas", ha afirmado la portavoz gubernamental.

En su opinión, no cree que Vox vaya a romper con el PP en los ayuntamientos. Es por ello que ha pedido a los 'populares' que sean ellos los que rompan con un partido que "continuamente les pone en cuestión y que les está arrastrando a llevar unas políticas que supuestamente el Partido Popular tampoco comparte".

Una decisión que, según Padilla, haría que los municipios puedan ser gobernados desde la serenidad.