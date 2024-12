Padilla destaca la importancia del discurso de Page en la Conferencia de Presidentes "a favor de una financiación justa"

TOLEDO 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha señalado que, en la Conferencia de Presidentes, el jefe de Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, defendió, de forma "importante", los intereses de la región, como es a través de "una financiación autonómica que dé respuesta a todos los territorios, a las personas que habitamos esos territorios. Que nos garantice la igualdad en el acceso, la equidad. Además, desde un punto de vista de cohesión del país, es una cuestión de justicia".

De este modo lo ha señalado Padilla al asistir a las jornadas solidarias que Alcampo ha realizado este sábado junto a diversas entidades sociales en el centro comercial Abadía, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Sobre financiación autonómica, ha añadido "estamos hablando de la redistribución de la riqueza del país". "Es la posición que ha tenido siempre el presidente y, además, que se puede hacer de una manera negociada", tal y como ha defendido Padilla quien ha abogado también por el hecho de que "tiene que haber un único modelo en el conjunto del país para todas las comunidades autónomas que estamos en el régimen común y se tiene que hacer negociando multilateralmente con todas las comunidades autónomas y el Gobierno a la vez, acordado de manera conjunta".

A su vez, Padilla ha defendido la coherencia de García-Page mantenida en cuanto a la financiación autonómica. "La coherencia que tuvo desde julio al salir a decir no, no queremos, tenemos muy claro lo que no queremos. Y defender esa posición desde la que, además, desde todas las comunidades autónomas de manera casi unánime coincidimos. Y es que tiene que ser un sistema que garantice la igualdad a todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente del territorio donde vivamos. Se trata de equidad".