Padilla urge a PP a dar una explicación para volver a retomar las negociaciones del Estatuto y exige cumplir lo acordado

Advierte de que 33 diputados para dos millones de habitantes no es una cifra "razonable"

TOLEDO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha urgido al PP a dar una explicación de lo sucedido con su enmienda sobre la horquilla de diputados para volver a retomar las negociaciones del Estatuto de Autonomía de la región tras las vacaciones navideñas y ha pedido a los 'populares' cumplir lo acordado respecto a este asunto.

En una entrevista concedida a Europa Press, Padilla ha asegurado que para el Gobierno castellanomanchego la modificación de la Ley marco de la Comunidad Autónoma --cuya tramitación parlamentaria actualmente se encuentra en suspenso-- es un asunto de "vital importancia" porque considera que la región necesitaba de un nuevo estatuto de autonomía.

"Un nuevo marco que nos permita ensanchar nuestros límites de desarrollo" y por eso, ha recordado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en su discurso de investidura en las Cortes de Castilla-La Mancha, planteó la importancia de ese nuevo texto, pero también puso como condición que fuera acordado por los principales partidos: el PSOE y el PP.

"De Vox no hablamos" porque, según Padilla, es un partido que está en contra del estado de las autonomías, "a pesar de sentarse en las Cortes". A su juicio, "es muy difícil, prácticamente imposible, negociar algo con lo que quieren acabar".

Dentro de ese acuerdo del Grupo Socialista y del Grupo Popular se iniciaron esas conversaciones que durante meses, ha subrayado, se han producido de manera inicialmente "muy sincera y muy leal", en la que fueron firmando los documentos del nuevo texto, capítulo por capítulo, hasta que se acordó el conjunto del texto.

Tras proceder a registrar ese documento, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, por separado, la sorpesa vino, ha dicho Padilla, cuando el PP presentó una enmienda que dejaba la horquilla entre 25 y 35 representantes políticos en el Parlamento autonómico, algo que contradecía lo acordado, según Padilla, con el PSOE que contemplaba una ampliación hasta los 59 diputados.

"Lo que el PP quería era mantener la horquilla que Cospedal impuso hace años, unas Cortes limitadas a 33 diputados, que para la gente que nos pueda escuchar es menos que algunos ayuntamientos de este país, o sea, es una cosa absolutamente ridícula".

Según la portavoz, esa horquilla que estaba pactada en el texto, el Partido Popular decide saltárselo, presentar una enmienda y por lo tanto "incumplir" un acuerdo. "Eso evidentemente genera una desconfianza importante, porque cuando has firmado algo y planteas algo contrario a lo que has firmado y has acordado, pues nadie quita que dentro de un tiempo decidan que lo que hemos acordado, por ejemplo, en materia de agua, tampoco lo quieran cumplir".

Esta desconfianza, ha añadido, hizo que se suspendiera la tramitación del Estatuto. "Nuestra voluntad ha sido siempre la de acordar y por eso creemos que es importante que se retomen esas conversaciones y me consta que el Grupo Socialista tiene pensado llamar, una vez pasadas estas fechas navideñas, al Partido Popular para retomar esas conversaciones y sobre todo hay que empezar porque el Partido Popular dé una explicación de lo que ha ocurrido".

TRAICIÓN AL ACUERDO

"Nosotros estamos convencidos, de que una vez pasó el verano cuando se registró el texto, desde Génova a nivel nacional les llamaron y les prohibieron literalmente llegar a ese acuerdo. Y ahora pues son ellos los que tienen que solventar primero esa contradicción y esa traición de alguna manera al acuerdo".

Pero, ha advertido Padilla, "se necesita una explicación para poder volver a retomar esas negociaciones porque fue algo muy brusco que dice mucho además del partido de la oposición que tenemos en Castilla-La Mancha y es que, principalmente, no tienen ni palabra ni tienen autonomía". "En el momento que Génova descolgó el teléfono y les dijo que 'no', no se complicaron y rompieron el acuerdo".

Y "esa falta de autonomía", ha recalcado, al final repercute en la región y repercute en los ciudadanos de Castilla-La Mancha en este caso, en la aprobación del Estatuto. Aún así, ha aseverado, desde el Gobierno regional tienen confianza en que se puedan retomar esas conversaciones y poder llegar a un acuerdo.

"Por nosotros no va a ser, desde luego vamos a fomentar todo lo posible y vamos a animarles a los dos otros grupos parlamentarios para que lleguen a ese acuerdo y se cumpla lo acordado".

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha apuntado Padilla, siguen pensando que tener unas Cortes con un número de diputados de 33 para 2 millones de habitantes "no es razonable" porque "al final limita la representación de los ciudadanos y ciudadanas". "Ayuntamientos como el de Toledo o el de Albacete tienen 25 concejales", ha dicho a modo de ejemplo.

La fórmula la deberán acordar entre los grupos parlamentarios pero, a su entender, "la solución no puede ser que se quede todo como está". Padilla cree que si el Partido Popular se enmienda a sí mismo y termina reconociendo que es un error ese planteamiento y que de alguna manera hay que buscar soluciones y llegar a un acuerdo firme, ve posible que la reforma se apruebe en el ecuador de la legislatura, "pero depende de la voluntad que tenga" la oposición, ha zanjado.

PIDE A NÚÑEZ "RESPONSABILIDAD"

De otro lado, la también vicesecretaria general del PSOE de Toledo, Esther Padilla, como propósitos para 2025, ha pedido al presidente del PP en la región, Paco Núñez, "responsabilidad" y estar "a la altura" de las circunstancias. "Se lo digo de corazón, a él le iría mejor si fuera más responsable".

Padilla ha hablado sobre la relación del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el líder de la oposición. Una relación que, según la portavoz del Gobierno autonómico, es "cordial", apuntando que es "muy difícil" que alguien se lleve mal con el presidente de Castilla-La Mancha. "Tiene que estar muy empeñado en llevarse mal".

Según ha afirmado, Page está siempre dispuesto a dialogar y a escuchar a todo el mundo. "Él siempre dice que hay que escuchar más a los que piensan diferente a ti". No obstante, Padilla ha querido hacer hincapié en que la actitud de Paco Núñez y de los dirigentes del PP, en resumen, es que "no están a la altura". "No lo han estado nunca. No lo estuvieron durante la pandemia. Y no lo han estado, por ejemplo, ahora tampoco con la dana", ha criticado.

"Ellos han intentado siempre aprovechar las dificultades, las crisis humanas, el dolor humano para intentar sacar beneficio propio. Y eso --ha añadido Padilla--, hace a veces que sea muy difícil entenderles y muy difícil incluso acordar con ellos cuando insultan y acusan de cosas muy graves al gobierno con tal de debilitarle".

También ha aprovechado para echar en cara a los 'populares' que siempre estén augurando que "las cosas van a ir mal" en la región. Algo que, para la portavoz gubernamental, "no es bueno" para la región y "no dice mucho de un líder político que aspira a gobernar una región y casi una comunidad de vecinos", ha ironizado.

Es por ello que Esther Padilla ha pedido a los dirigentes del Partido Popular y, particularmente a su presidente Paco Núñez, "responsabilidad" y "el estar a la altura de las circunstancias".

De otro lado, Padilla ha recalcado que el PP lleva diciendo que los diputados nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha "traicionan" a España y a la región "al menos desde el 2019". "No dicen otra cosa. Pero la ciudadanía, al final, no es tonta".

"En todo este tiempo pasaron las elecciones autonómicas y Núñez volvió a perder las elecciones y Page volvió a ganarlas por mayoría absoluta. No se puede confundir ni engañar a la gente", ha advertido.