Page celebra que el Gobierno haya "cancelado" la intención de crear un centro de migrantes en aeropuerto de Ciudad Real

CIUDAD REAL 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado este jueves "enormemente contento y satisfecho" de que el Gobierno de España haya "cancelado el proyecto" y la "intención" de crear un centro de acogida de inmigrantes en las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real, y ha reconocido la "sensibilidad" del Gobierno central "para atender nuestra demanda".

Desde la localidad de Campo de Criptana donde García-Page ha entregado las Medallas al Mérito Cultural 2023 de Castilla-La Mancha, el presidente castellanomanchego ha manifestado que "lo que se planteaba no sólo no arreglaba el problema, ni siquiera lo cambiaba de sitio, sino que además creaba otros muchos".

Algo que, según ha subrayado el presidente regional, "no nos podríamos permitir después del esfuerzo inmenso que pagamos todos, y muy caro, para contar con una infraestructura de aeropuerto que, además, desde la ilegalidad se pudiera dedicar a algo no solo para lo que no estaba previsto, sino claramente que anulaba e imposibilitaba la esperanza que tenemos aún de que esa infraestructura sirva para lo que se imaginó y se soñó en su momento".

De este modo, ha reivindicado "la capacidad que tenemos de opinar y de poder defender nuestros intereses que creemos legítimos, una capacidad que nos dio la democracia con una libertad que vamos a aprovechar como lo venimos haciendo desde el principio, desde la defensa que se hizo en su momento por Cabañeros", por lo que ha añadido que "nadie tiene que extrañarse de que defendamos lo nuestro, y de que realmente podamos alzar la voz sin complejos con nadie".