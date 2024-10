Page cierra 12 horas de sesión luciendo PSOE, partido "con más ansia de igualdad": "Lucharé para que no dimita de ella"

"Si fuera imposible conciliar mi militancia con mi compromiso público, no estaría en política"

TOLEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cerrado casi 12 horas de sesión parlamentaria en el primer Debate sobre el Estado de la Región de la legislatura luciendo a su partido, el PSOE, como la formación política que "más ansia de igualdad" ha demostrado a lo largo de los años. "Y lucharé para que no dimita de la igualdad", ha abundado.

En su última alocución para dar la réplica al Grupo Socialista, ha apuntado que se está en política "no para ocupar el sitio y menos aún para que no lo ocupe el del frente", sino que se está en política "para gestionar los intereses públicos con alma social". "Nosotros presumimos de poder tener siempre el corazón claramente donde lo puso la naturaleza, en el centro izquierda, por si se han dado cuenta", ha abundado.

Defiende el presidente que su gobierno se ha "mimetizado" con la región "desde la honestidad de intentar cumplir" y "con el aval de que cumple", razón por la cual la gente "renueva su confianza".

REMEMORA TIEMPOS DEL DIPLODOCUS

Ha recordado en este punto cuando en su juventud fue nombrado portavoz del Gobierno de José Bono, "allá por el terciario, en tiempos de los diplodocus", un periodo en el que al entonces presidente le preguntaban por qué no dejaba el PSOE para crear "un partido regionalista".

"La verdad es que tal y como se está poniendo el mercado de oportunidades, donde todo el mundo va a rapiñar desde los territorios al Congreso, no digo yo que sea mal negocio", ha ironizado.

Pero, ha abundado, aprendió "desde niño" algo que mantiene, y es que el PSOE es la organización política que "más ansiedad tiene por la igualdad".

"Y peleo todos los días como socialista porque mi partido no dimita de la ansiedad por la igualdad, que no dimita del concepto de igualdad", añade.

García-Page ensancha su argumento para asegurar que se ve "en el mejor momento de cariño" en lo político de su vida, "un cariño inmenso".

"Pero yo no soy tonto. Nunca me presentaría con un partido que no sea el PSOE. Cuando considere personalmente que soy incapaz de conciliar mi militancia con mi compromiso público, por supuesto, antepondré siempre el compromiso con los ciudadanos, porque un partido es un instrumento al servicio de la gente, no al revés", ha expresado. "Si fuera del todo imposible conciliarlos, probablemente no estaría en politica, y lucho para que no llegue es momento".