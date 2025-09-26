Page cree que el Gobierno debería pilotar un proceso de armonización técnico entre CCAA al margen del debate político

Dice que su disposición a optar a un cuarto mandato "es un asunto pendiente todavía"

TOLEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado este viernes que el Gobierno central debería sumir "la función de convocar y pilotar" un proceso de armonización de carácter técnico entre las comunidades autónomas, al margen del debate político, para intentar avanzar y mejorar la coordinación de las distinta regiones.

"Reclamo una década en la que nos sentemos las autonomías, con el Estado como elemento coordinador" y con una "agenda de armonizaciones, empezando por las técnicas, luego las legislativas y políticas", ha comentado en el acto de conmemoración del 40 aniversario de la apertura de la delegación de la agencia Efe en la región.

A su juicio, el "puzle es el mismo, porque España no ha cambiado", pero el puzle "tiene que tener una visión de conjunto" pues con ellos "pasa que hay que hacerlos y deshacerlos permanentemente" y el Estado, en estos 40 años, "puede dar la impresión de que como que se ha desentendido y el puzle a veces parece que las piezas no encajan".

"Estoy diciendo que hay muchas cosas en el ámbito técnico que tendrían que mejorarse por sentido común en el ámbito autonómico", ha subrayado García-Page, a quien se le ocurren "50 temas en los que se puede trabajar", pero separando esos temas del debate político legítimo".

"Lo que pasa es que en España, para que haya coordinación, aquí y en cualquier sitio, no basta con que nos juntemos las autonomías. Si yo mañana empezara a convocar por mi cuenta a las autonomías, eso se llamaría conspiración. También vale para los partidos políticos, por eso no lo hacemos, pero si nos convoca un ministro, vamos", ha zanjado.

En este contexto nacional y preguntado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el socialista castellanomanchego ha señalado que aunque de él puede hablar "poquito" porque se tratan "poquito", sí ha dicho que no puede negar "que es una persona que ha conseguido resultados, ha conseguido su principal objetivo, que es llegar a la Presidencia del Gobierno y mantenerse en él, que es el segundo objetivo".

"No podrían ir muy bien las cosas si realmente el Gobierno lo hiciera mal, eso lo veo evidente. Por ejemplo, el ministro de Economía me parece una persona enormemente útil y respetada, como lo fue la anterior, Nadia Calviño. Sí, yo creo que una parte importante del equipo de Pedro Sánchez es positivo, es proactivo, y con alguna parte nos entendemos muy bien todos".

LA METÁFORA DEL COHETE "NO VALE"

Sobre si España va como un cohete, ha sido tajante al afirmar que "no". "Esa metáfora no me vale. Va bien y va mejor que la media, pero no me atrevería a decir que como un cohete, porque hay todavía demasiados desajustes económicos". "Para que vaya bien, para poder decir eso, yo tendría que estar seguro, no solo de que vamos mejor en conjunto, sino de que mejora la brecha de desigualdad entre unos y otros".

En relación a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, cuyo debate de toma en consideración está previsto en el Congreso el próximo 7 de octubre, el presidente regional ha indicado que es un texto que "se puede poner de ejemplo".

En su opinión, "en medio de tanto debate territorial nosotros vamos a decir, oiga, que la Constitución es un invento extraordinario, que nos va muy bien y que somos leales, lo hemos sido, en la letra y en el espíritu".

En materia hídrica, ha señalado que aunque el Tajo es de todos, también de esta región, la realidad es que se ha ido dando cuenta con el tiempo de que "no es ni de Murcia, ni de Castilla-La Mancha". "Es de la Confederación Hidrográfica, que es lo más grave que nos pasa".

LAS CONFEDERACIONES "SON UNA TORTURA"

"Aquí hay unas confederaciones que no responden ni ante los ministros, les dan igual al ministro que les pongan, realmente son la Administración que peor funciona en España. Yo creo que lo que habría que revisar es el papel de las confederaciones hidrográficas", pues el río debería ser "de los regantes, de los visitantes, de los ciudadanos".

Según García-Page, todo el mundo "comparte" que "las confederaciones son una tortura, son una tortura para todo el mundo". "Ellos dirán, pues si se queja todo el mundo es que lo estamos haciendo bien. No, no se equivoque. Es que lo están haciendo rematadamente mal. Todas las que conozco", ha indicado, lamentando que nadie se haya preocupado en "hacer una auditoría de cómo funcionan" y cómo se toman las decisiones.

De otra parte, y en relación a la situación de Gaza, que ha definido como "un atropello, una atrocidad humanitaria, genocidio o quizás exterminio", el presidente regional ha destacado que "Toledo es un foro extraordinario para cualquier encuentro de paz", proponiendo ese escenario para una posible conferencia de paz. "Sería un foro correctísimo".

Finalmente, sobre su disposición a optar a un cuarto mandato en la región, ha precisado que "si fuera por el grado de pasión o de ilusión" que tiene diría que "sí", aunque "no es solo eso lo que importa" y, a falta de hablarlo con su familia, "es un asunto pendiente todavía".