El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSCM-PSOE, Emiliano García-Page, ha ejercido su derecho al voto en estas elecciones generales en el colegio electoral Ciudad de Nara de la capital regional. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha y presidente de la región, Emiliano García-Page, ha ejercido su derecho a voto y lo ha hecho deseando que tras el proceso electoral "se supere el frentismo que divide".

En declaraciones a los medios tras votar, asegura que son unas elecciones "muy trascendentes para España", y si bien "todas los son", la alta participación que espera para el día de hoy hace que este proceso sea todavía más "importante". "Un país que vota mucho y muchas veces es porque se toma en serio la democracia".

Unos comicios que, a su juicio, llegan tras una larga campaña "de casi cuatro años" por la tensión política vivida y con un nivel de polarización "muy superior al habitual".

Aunque "es bueno discrepar", es importante "encontrar el interés general, que es lo que se tiene que favorecer", y tras quince días de campaña en los que se puede discrepar, al terminar este periodo "no se puede discrepar por todo", ha pedido.

"Aún manteniendo mañana las distintas versiones de la vida, es importante que encontremos espacios de consenso general y mayoritario, porque nunca saldrá nada bueno del enfrentamiento de una parte de España con otra parte de España. España somos todos", ha indicado.

Dicho esto, García-Page ha apelado al "entendimiento tras las elecciones" y apelar al voto, aunque haya gente "interesada" en que no se vote.