Page desembarca en Corea del Sur con la vista puesta en doblar las exportaciones de productos agroalimentarios de C-LM

El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, en foto de archivo - Carlos Luján - Europa Press

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha llegado a la capital de Corea del Sur para participar en la feria K-Expo Spain 2026, una cita comercial en la que quiere acompañar a empresarios de la región para exhibir el producto de la tierra con la vista puesta en doblar las exportaciones de productores castellanomanchegos al país asiático.

En declaraciones a los medios a su llegada, García-Page ha recordado que en Corea del Sur hay "más de 50 millones de habitantes" que conforman "un mercdo por explorar", la cita comercial "más grande de toda Asia" y que representa a un mercado "competitivo y creciente" en cuanto al interés por el producto español.

Según ha precisado, en estos momentos su población "está con muchas ganas de comprar sobre todo aceite y buenos vienos" dentro de un mercado que es "fiel" y que "pagará".

Este mercado "emergente" toca ahora ser explorado también con otro tipo de productos como la miel; sin dejar de lado que los surcoreanos también pueden representar un potente mercado turístico que no siempre que van a España recalan en las playas de país.

Acompañando a "un grupo importante de empresarios" que venden sus productos en esta feria, García-Page ha querido recordar que el primer europeo que pisó suelo coreano fue "un religioso de Villanueva de Alcardete", lo que hace que esta entrada haya sido "especial".

"Somos optimistas y tenemos un apoyo importante de la Embajada y de sus empresarios comerciales", ha reparado García-Page.