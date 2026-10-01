Page desvela que su libro se titulará 'Luces de emergencia' y abordará "el hoy y el ayer" desde su pensamiento político

El presidente de C-LM, Emiliano García-Page. - JCCM

TOLEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha desvelado que el libro que está escribiendo, que se titulará 'Luces de emergencia', ya está "en máquinas" y ha considerado que sería "un derroche" no plasmar en un texto su pensamiento político.

En una entrevista concedida este jueves en Onda Cero, García-Page ha apuntado que en su libro habla "del hoy, del ayer" y de su partido "pero no solo del PSOE", desvelando que ha tenido "multitud de ofertas" para escribir, aunque hasta ahora lo había rechazado por ser "muy pudoroso".

"Pero llegó un momento en el que yo mismo y la gente que está conmigo pensamos que están pasando tantas cosas y estoy expresando tantas opiniones que, finalmente, sería un poco derroche no intentar poner una parte de todo lo que pienso en términos políticos", ha comentado.

De este modo, ha revelado que la obra es "una mezcla bastante interesante" con "datos concretos" e "información novedosa" en algunos aspectos.