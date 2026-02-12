Page dice que Felipe González es de las personas "que más quiere al PSOE" y cuando haya que decidir "su cariño aflorará"

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (i), y el expresidente de España Felipe González. - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este jueves que el expresidente Felipe González es "de las personas que más quiere al PSOE" y se ha mostrado convencido de que cuando lleguen los procesos electorales y haya que decidir, su "cariño" por el valor histórico y actual del PSOE "aflorará independientemente de que comulgue o no comulgue con la dirección actual".

García-Page se ha pronunciado así desde Toledo, tras presidir un acto y a preguntas de los medios por las declaraciones de González asegurando que en la próximas elecciones votará en blanco.

Tras aclarar que él no puede entrar en la decisión de voto de cada persona, ha confiado en que ese "cariño" de González llegará, pese a que el expresidente sea de las personas que más quiere al PSOE "y por tanto la que más sufre, quizás, con lo que él no es capaz de entender qué está pasando ahora mismo en el PSOE".

"Felipe González forma parte del patrimonio colectivo del PSOE y también recuerdo que hubo gente que empezó esta etapa diciendo que esta era una etapa distinta que era el partido de Pedro. Yo dije en aquel momento que el PSOE no es ni de Pedro, ni de Felipe, ni de Page y que no hay sanchismo, o no tiene que haberlo, ni tiene que haber 'guerrismo', ni 'felipismo', ni 'pagismo'", sino que "tiene que haber simplemente socialismo".