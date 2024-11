Page elude pronunciarse sobre Lobato, alegando que "no interfiere en los debates de otras CCAA ni de otras federaciones"

CIUDAD REAL 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha eludido pronunciarse este miércoles por la crisis abierta en el PSOE, después del "linchamiento" denunciado por el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, alegando que "no interfiere en debates de otras comunidades autónomas ni de otras federaciones".

Preguntado por los medios por esta cuestión, tras inaugurar la rehabilitación integral del antiguo palacete de la Cruz Roja, que será el futuro Centro de Atención Integral a mujeres víctimas de violencia sexual de Ciudad Real, ha indicado que "todo lo que no sea estar ocupado en los problemas de la ciudadanía es perturbador".

"Yo, por mi condición de presidente autonómico y también de secretario de la Federación de Castilla-La Mancha, he mantenido siempre una línea. Me gusta en la vida intentar ser coherente, de respeto a lo que pasa en otras regiones y en otras federaciones y, por tanto, no voy a interferir".

Dicho esto, ha asegurado que no ha tenido ocasión de hablar con Lobato, al tiempo que ha añadido estar conociendo por los medios todo lo que está ocurriendo en torno al secretario de los socialistas madrileños.