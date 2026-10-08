Page expresa su "rabia" si se confirma que las muertes en Valverde del Júcar son "un nuevo asesinato machista"

CUENCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su "profunda tristeza y consternación" por la muerte de una mujer en Valverde del Júcar (Cuenca) este jueves y ha apuntado que "si se confirma que estamos ante un nuevo asesinato machista", también siente "una enorme rabia e indignación".

"Me duele profundamente que sigamos perdiendo vidas por una violencia que nunca deberíamos aceptar ni normalizar. No podemos resignarnos", ha manifestado en un mensaje en su cuenta en la red social 'X'.

Un mensaje que ha aprovechadpo para trasladar todo su cariño y sus condolencias a la familia y seres queridos de la mujer.

En el mismo sentido se ha pronunciado la consejera de Igualdad del Gobierno regional, Sara Simón, a través de la misma reda social, añadiendo que "todo apunta" a que este es "un nuevo asesinato machista".

"Conmocionada con las terribles noticias que llegan de Valverde del Júcar. El Gobierno de Castilla-La Mancha expresa su enérgica condena y traslada todo su apoyo y cariño hacia la mujer presuntamente asesinada", ha escrito.

HALLADAS LA MUJER Y SU PAREJA

La mujer de 37 años y el hombre de edad no determinada que han sido hallados sin vida en el interior de una vivienda en Valverde del Júcar (Cuenca) este jueves eran pareja, según han informado fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha a Europa Press.

Estas mismas fuentes han indicado que, según la Guardia Civil, la mujer no se encontraba en el sistema VioGén. La pareja tenía además dos hijas menores de 6 y 14 años de edad.

Los dos cuerpos han sido hallados a las 19.43 horas de este jueves, cuando una persona ha llamado a emergencias al no poder acceder a la vivienda, situada en la calle Mayorazgo.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Motilla del Palancar y la Guardia Civil, que han encontrado los cuerpos con indicios de muerte violenta, y también los efectivos sanitarios y un equipo de atención psicosocial de Cruz Roja.