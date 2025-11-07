Page irá a la justicia en Navidad si no se aprueban las nuevas reglas de explotación del trasvase

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, presenta la Plataforma de Empleo de Castilla-La Mancha. En el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional. - PIEDAD LÓPEZ / JCCM

TOLEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dado de plazo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hasta navidades para cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y si esto no sucede ha dicho que su Gobierno pedirá "la ejecución de sentencias" al respecto.

"Nos hemos dado de plazo precisamente de aquí a navidades para intentar por las buenas y si no tendremos que acudir a la ejecución de sentencias, pero ya con exigencia de responsabilidades", ha indicado desde Palermo antes de participar en la 16ª Asamblea Regional y Local Euromediterránea.

Ha apuntado que le consta que desde el Ministerio están trabajando con los documentos técnicos y que ha solicitado al Levante también aportaciones y participación. "Espero que la puedan hacer desde el punto de vista técnico y científico, no político", ha añadido.

"Nosotros hemos presentado un documento técnico y científico yo creo que inapelable, sobre todo para empujar y animar. Y si realmente siguen mirando para otro lado o siguen ganando tiempo al tiempo, nosotros ejerceremos acciones", ha manifestado.

Bajo su punto de vista, el agua y su gestión están cada día más presentes en los debates europeos. "Nosotros además como Castilla-La Mancha, lo incentivamos y lo promovemos de forma permanente y en el ámbito de las relaciones mediterráneas con mucho más motivo".

"La desalación es probablemente el único futuro para buena parte del Mediterráneo. De manera que lo que sucede en España es que durante muchísimo tiempo se ha preferido el agua regalada al agua desalada y multiplicar por 10 las expectativas de un agua escasísima, como es la del Tajo, y renunciar al agua desalada, que además se ha pagado con fondos europeos por cientos de millones de euros", ha argumentado.

No obstante, ha afirmado que "poco a poco" se va imponiendo un relato y una consigna "clara" en Europa como es "la del no a los trasvases" y la del uso razonable del agua y "el deber moral que tenemos de utilizar toda la tecnología a nuestro alcance".

PAC

También se ha referido a la Política Agraria Común (PAC) para indicar que la Asamblea Regional y Local Euromediterránea es un foro en el que se van a tomar decisiones de ampliación de los miembros y sobre la hoja de ruta de "todas las negociaciones" a lo largo del mandato de esta Comisión Europea.

Un mandato en el que, ha señalado, un "tema capital" va a ser el frente que está consiguiendo toda la Europa Mediterránea para defender la PAC porque "lo que está pasando en la Comisión Europea es, desde mi punto de vista, inexplicable".

"Si salió un mensaje claro de las urnas en las últimas elecciones europeas es precisamente consolidar y apuntalar las estrategias a favor del campo, incluso ponderar y proporcionar mejor los ritmos de la transición hacia la sostenibilidad. Y la defensa europea no justifica que nos quedemos indefensos en materia alimentaria", ha concluido.