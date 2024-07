Page lamenta que el PSOE no apoyara en el Senado la propuesta de un fondo de nivelación para las CCAA infrafinanciadas

TOLEDO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado que el PSOE no participara en la enmienda transaccional en el Senado acordada por Comprommís, PP, ERC-Bildu y el grupo de Junts en la que se solicita al Gobierno central un fondo de nivelación hasta el año 2027 para las comunidades autónomas infrafinanciadas --entre las que se encuentra la Comunidad Autónoma--, así como el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados y el establecimiento de un mecanismo de compensación.

García-Page, durante su intervención en el pleno de las Cortes celebrado este jueves, ha considerado "curiosa" la nómina de grupos que apoyaron esta iniciativa, aunque ha exigido que esta resolución se cumpla "porque además es de justicia".

El presidente autonómico ha expuesto que si las autonomías tienen "los mismos problemas", parece "bastante lógico" que aporten las mismas soluciones. "Y eso al final, en buena medida, pasa también por la financiación".

"No tenemos la que queremos, pero si no nos defendiéramos y no alzáramos la voz sería mucho peor todavía. Y por eso hoy quiero aprovechar aquí y felicitarme de una aprobación en la que, lamentablemente, mi grupo político no participó", ha concluido.