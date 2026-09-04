Page plantea pensar en una "legislación especial" sobre migración para cuestiones que afecten a la seguridad nacional

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una imagen de archivo. - PIEDAD LÓPEZ - Archivo

TOLEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha planteado si sería necesario "pensar en una legislación especial" sobre inmigración cuando se trate de cuestiones que afecten a la soberanía y seguridad nacional y a la integridad territorial.

Así se ha pronunciado este viernes en una entrevista en Antena 3, en la que se ha preguntado si se podría "definir un espacio" para que cuando una cuestión migratoria, como la ocurrida en Ceuta, se considere "un ataque" se pueda "proceder de una manera distinta, con reglas distintas".

García-Page ha considerado que el Estado está "muy prisionero" de la legislación de inmigración y de la de asilo político, defendiendo que él piensa que "hay que tratar a las personas como personas" pero cuestionando la posibilidad de tener esa "legislación especial".

UNA ACTITUD "DE GUARDIA BAJA"

El presidente castellanomanchego no se ha mostrado tampoco partidario de alimentar la "diatriba" sobre si es más responsable de la situación en Ceuta la ministra de Defensa, Margarita Robles, o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si no que la cuestión es "si no había previsión y anticipación".

"Si no estábamos prevenidos, malo; si lo estábamos y no se comunicó, peor; y si se comunicó y no se hizo nada, más grave todavía", ha comentado, considerando que había "un dispositivo mínimo" en la frontera, lo que indica una actitud "de guardia baja".

En todo caso, se ha mostrado seguro de que si el director general de la Policía, el castellanomanchego Francisco Pardo, hubiera tenido esa información "no se la habría guardado".

EL GOBIERNO LLEGA "MUY TARDE"

Con todo, García-Page ha opinado que el debate producido este jueves en el Congreso de los Diputados sobre la cuestión de Ceuta llega "muy tarde" porque "ha dado tiempo a que la gente tenga la opinión muy definida" de que la gestión "ha sido un desastre antes, durante y todavía lo es".

El presidente regional ha reconocido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tenga que ser más meticuloso" a la hora de "definir las acusaciones" contra Marruecos pero cree que "ahora no se trata de templar gaitas" si no de saber si este "es un problema de seguridad nacional".

De este modo, ha incidido en que "la única manera de corregir a futuro y que no vuelva a pasar es literalmente definirlo, perimetrar realmente el conflicto".

LAS PALABRAS SOBRE EL REY, "INAPROPIADAS"

Finalmente, el presidente de Castilla-La Mancha ha mantenido que, en su opinión, las palabras de Pedro Sánchez recordando que el rey no ha visitado Ceuta durante su reinado son "muy inapropiadas".

Para García-Page, Felipe VI "está haciendo gala de algo que es extraordinariamente necesario en la actualidad frentista, populista, lamentable, de desdibuje de las instituciones", alabando "la templanza que gasta".

Para él, esas palabras de Sánchez delantan "algún tipo de herida abierta" y ha aseverado que "no es justo y no es razonable".