Page reitera su intención de elaborar una "estrategia global e integral de inclusión" en el ámbito de la salud mental

TOLEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reiterado este viernes su compromiso de elaborar una "estrategia global e integral de inclusión" en el ámbito de la salud mental "que afecte a la Educación y a todos los ámbitos de la Administración pública".

Durante la inauguración del I Congreso Regional de Bienestar Emocional en el Ámbito Educativo, que se desarrolla entre este viernes y sábado en el Auditorio de Eurocaja Rural y se enmarca dentro del Plan Estratégico de Inteligencia Emocional, el presidente autonómico ha llamado la atención sobre las enfermedades y problemas que se están generando en la sociedad actual, y que van asociados "al ritmo, la exigencia y la comunicación".

Así, ha recordado que "se ha multiplicado casi por tres el número de chicos y chicas muy jóvenes con problemas de atención en salud mental" y ha incidido en el registro de "suicidios", que "se ha multiplicado también por tres". A este respecto, ha considerado que "la salud mental no puede ser solo un problema de sanidad".

Por ello, ha valorado que ser docente hoy "es más complicado que nunca", porque hasta hace unos años, el ámbito educativo se circunscribía al colegio, el hogar y los patios. "Pero hoy un maestro compite con miles de mensajes que reciben los chavales por todo tipo de medios, y hay una competencia enorme, una brecha inmensa entre lo que enseñan dentro y lo que hay fuera", ha advertido. Una realidad que genera en los docentes "la sensación de tener que desandar el camino andado", ha significado García-Page.

Acompañado de la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, García-Page ha reconocido que la Educación "es lo que cambia de verdad" y ha valorado el sistema educativo "enormemente potente" del que disfruta Castilla-La Mancha, "preñado de valores, emociones y empatía".

Asimismo, ha destacado y agradecido la labor "vocacional" de las y los docentes de la región, y ha subrayado que "hay muchos más trabajadores en el servicio público que vuelcan vocación, que rutina", poniendo como ejemplo el ámbito sanitario, el educativo y el de los servicios sociales, donde las y los trabajadores "dejan en su casa los problemas y llegan a su trabajo con la mejor sonrisa".

Igualmente, según ha informado la Junta en un comunicado, ha reconocido la importancia de este cónclave "no solo para humanizar la Administración pública", sino para "tomar conciencia de la realidad" y trabajar sobre "lo que está en nuestra mano para solucionar los problemas".

El jefe del Ejecutivo regional ha reflexionado además sobre la época convulsa "y de enormes cambios" que se vienen sucediendo en el mundo actual. Cambios que "siempre tienen consecuencias" y que, en ocasiones, dejan atrás a parte de la sociedad. "Nosotros no creemos en dejar a la gente en las cunetas", ha asegurado el presidente, y por ello "tomamos partido" con iniciativas como la que hoy se desarrolla en la capital regional.

Finalmente, ha puesto el acento en "la importancia de lo que somos como colectivo" y haciendo suyas las palabras del médico y psicoterapeuta austriaco Alfred Adler, ha encomendado al público asistente que sigan a su corazón, pero sin olvidarse de llevar consigo su cerebro.

APOYO A LOS DOCENTES

Por su parte, la consejera de Educación, Cultura y Deportes ha trasladado a los docentes de Castilla-La Mancha el apoyo del Gobierno regional al trabajo que realizan a diario para que el alumnado de la Comunidad Autónoma goce de una buena salud emocional. "A veces es solo detectar un problema, a veces es darnos cuenta de que algo está pasando, a veces es solo dar una palmada en la espalda y a veces es algo más. Pero, en cualquier caso, en esta tarea no estáis solos; estamos con vosotros".

Rodríguez ha señalado que, en este asunto, el Ejecutivo regional no sólo está trabajando desde el ámbito educativo, sino también desde el sanitario y el del bienestar social. "La realidad de nuestra sociedad y de nuestro sistema educativo", ha añadido, "hace necesaria dotarnos de un conjunto de herramientas para afrontar los retos que se van planteando y que pueden producir desequilibrios emocionales".

Y este congreso, ha remarcado, "va a ser una herramienta muy útil, no la única, para hacernos reflexionar que no solo hay que enseñar con la mente sino también con el corazón porque es fundamental conocer el corazón de nuestros alumnos y alumnas". La consejera, que ha agradecido a los organizadores su trabajo, ha indicado que espera que este congreso no sea el último "y se genere la semilla que nos haga crecer en lo emocional".

PONENTES

Sobre el congreso en concreto, la consejera ha destacado que es una gran oportunidad para aprender de la mano de expertos estrategias a seguir para mejorar la salud mental y el bienestar socioemocional en nuestros centros educativos.

En este congreso participan prestigiosos ponentes como el doctor en Filosofía y profesor de la Universidad de Córdoba, José Carlos Ruiz, muy conocido por su participación semanal en un programa de filosofía de 'La Ventana' de la Cadena Ser o el novelista y dramaturgo Nando López, autor de relatos y novelas en los que trata temas como la inclusión, la diversidad sexual, el acoso escolar y el impacto de las nuevas tecnologías en el bienestar emocional del alumnado.

Igualmente, intervienen la terapeuta familiar y psiquiatra, Joana Alegret; el experto en delitos en redes sociales por y contra menores, Pablo Duchement; la especialista en inteligencia emocional Mar Romera; la conferenciante y con una trayectoria de 45 años impartiendo formación al profesorado y a familias en estos temas, Begoña Ibarrola; los expertos en comunicación e inteligencia emocional, Verónica Cruz y Pedro Delgado; el profesor y máster europeo en coaching pedagógico y emocional, Jesús Jarque; y el director del Centro de Atención Especializada a menores de Castilla-La Mancha, Jorge Mármol.

También se cuenta con la presencia de representantes del proyecto 'Dulcinea' de la Universidad de Castilla-La Mancha y de otros profesores de la UCLM, así como de representantes de entidades del Tercer Sector y de distintas administraciones.

La consejera ha agradecido tanto a docentes como a orientadores, familias y el resto de personas involucradas en esta tarea de mejorar la vida socioemocional de nuestros centros, algo que, sin lugar a dudas, redunda en la mejora de la calidad educativa.

A esta inauguración también han asistido, entre otros, el viceconsejero de Educación, Amador Pastor; la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y FP, Mónica Domínguez; el presidente y el director general de Eurocaja Rural, Javier López, Víctor Manuel Martín.

También los delegados de la Junta de Comunidades y de Educación en la provincia de Toledo, Javier Úbeda y José Gutiérrez; la directora general de Inclusión Educativa y Programas, Marian Marchante; y otros miembros del equipo de dirección de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.