Page se suma a las críticas de Sánchez a la política migratoria de Meloni: "Modelos así no arreglan un problema"

TOLEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha sumado a las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la política migratoria de Meloni, y ha esperado poder hablar con el Ejecutivo central sobre el centro de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real.

"Yo me apunto y suscribo las palabras que escuché ayer al presidente del Gobierno, que dejó bastante claro que modelos como el de Meloni, me da lo mismo que estén en plena Mancha que estén en Albania, no solo no arreglan un problema, como muchos lo trasladan de sitio, sino que crea otros nuevos", ha afirmado el presidente autonómico en respuesta a preguntas de los medios de comunicación en el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales celebrado en Alcaudete de la Jara (Toledo).

García-Page se ha referido a los impulsores del proyecto de instalación de un centro en el aeropuerto de Ciudad Real. "Espero que después de las palabras que le he escuchado al presidente del Gobierno se le quiten de la cabeza barbaridades así a los que estén pensándolo", ha manifestado en este sentido.

Sin embargo, ante las declaraciones del Gobierno de España sobre que el proyecto de Ciudad Real solo se encontraba en una "fase absolutamente inicial", el presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que prefiere "contrastar las cosas" ya que cuenta con "otras informaciones un poco más preocupantes".

"Porque si nos tuviéramos que fiar en España de lo que se va diciendo en las ruedas de prensa, apañados estábamos", ha advertido García-Page.