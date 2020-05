Page traslada su pésame a toda C-LM y pide disculpas: "Toda la responsabilidad la asumo"

TOLEDO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha trasladado este sábado durante su intervención en el pleno extraordinario de las Cortes autonómicas su "pésame personal" a toda la sociedad de Castilla-La Mancha, a todos los fallecidos y sus familiares y "a toda la gente que todavía hoy está debatiéndose entre la vida y la muerte", y ha expresado sus "disculpas como presidente" y las de su administración.

"Expreso las disculpas porque la gente tiene el derecho como sociedad a que el conjunto del sistema público les transmita y les adelante la seguridad", ha admitido, confesando que le "da igual si se disculpa el Gobierno de España". Además, ha señalado que "aunque el esfuerzo que está haciendo toda la sociedad y el sistema sanitario es brutal para recomponer la seguridad en sí mismo como pacientes, ciudadanos y sociedad, es evidente que nadie estaba suficientemente precavido en el mundo para esto".

Pese a ello, ha sumido "en primera persona" toda la responsabilidad que le compete a la autonomía, la de todo su equipo o la de los que pudieran equivocarse en su trabajo en un hospital. "Toda la responsabilidad la tengo que asumir, estamos en un momento absolutamente histórico, y la asumo", ha precisado.

García-Page ha comenzado su intervención confesando que durante estos días ha habido situaciones que les han "llevado en muchas ocasiones a ofrecerles un rostro o gesto" que no es el que gastan "habitualmente", pero ha señalado que estos son momentos de dolor y miedo, y días "extraordinarios y muy difíciles" que nos dejarán experiencias personales "para muchísimo tiempo".

"Yo siento la suma, siento el conjunto", ha reseñado el presidente autonómico, que dicho que se alegra de que los profesionales de la sanidad "estén demostrando no solo su capacidad profesional sino también la humanidad con la que hay que atender al paciente y que la sociedad haya antepuesto" valores como los de fraternidad y unidad.

Emiliano García-Page, que ha señalado que políticamente no desea ni a su peor adversario ni a nadie una situación como esta, ha reconocido que en medio de esta crisis le "compensa ver todos los días la unidad y la fraternidad de la sociedad española", deseando "que ese sentimiento nos pudiera servir de ejemplo".

TODO EL MUNDO "SE ESTÁ DEJANDO LA PIEL"

Al respecto, ha asegurado que él se siente "solidario con todos los presidentes autonómicos" con los que se ha "llevado mejor y con los que es casi imposible", y con todos los consejeros y consejeras de Sanidad, pues "todos se están dejando la piel" y aunque eso no excusa los errores "se está haciendo camino al andar ante un virus desconocido".

Además de su pésame, también a todos los que han fallecido prestando un servicio público, y de sus disculpas, el presidente de Castilla-La Mancha ha subrayado su "inmensa gratitud" a todos los trabajadores, a los que se han puesto "más por delante" que incluso los que deberían haberlo hecho, a Protección Civil, cooperativas, entidades y personas particulares que han hecho donaciones.

Ese agradecimiento lo ha hecho extensivo al conjunto de la ciudadanía, que ha sido "ejemplar" y "mucha gente ha entendido que el sistema se tenía que volcar con el problema"; y ha citado expresamente a los alumnos castellanomanchegos y a los más jóvenes y niños, una generación, ha augurado, que "seguramente tendrá una huella psicológica que no han tenido otras".

También ha dado las gracias a los ayuntamientos --"aunque no todos han hecho lo mismo" se siente "en conjunto muy orgulloso" de su trabajo-- y a las diputaciones. En este sentido, ha recordado que fue el primer presidente de todas las autonomías que pidió que se desbloquearan los fondos ahorrados por los consistorios para que sean ellos los que los gestionen para aportar soluciones "desde su legítima" competencia.

Ha reparado en las "miles y miles de personas salvadas" cada día tras superar la enfermedad y ha valorado que "mucha gente sale adelante", como Asunción, la anciana de 105 años que superó el COVID-19 en Guadalajara y que recibió el alta tras infectarse.

"Asumo que no hay éxito posible en una batalla de este tipo. El único que podemos intentar es el de la vacuna o el de los tratamientos eficaces que la combatan con altas tasas de supervivencia. Y no tengo duda de que pasará y de que será antes de lo que mucha gente piensa", ha indicado. Incluso, ha dicho que sueña con que la solución venga por la aportación de científicos españoles.

"ESPAÑA HA FUNCIONADO"

Emiliano García-Page, que ha resaltado que esta comparecencia a mitad de la pandemia no es la final "de balance" y que comparecerán todos los consejeros en las Cortes, ha manifestado que "desde el primer día se trabaja al cien por cien de lo que se puede" porque "no se podía con todo".

En su opinión, España "ha funcionado como país", y a pesar de tener "diecisiete comunidades autónomas gestoras", todo el mundo "se ha puesto a la orden sanitaria del Gobierno nacional" más allá de la "retórica política". Al respecto, más allá de que la oposición culpe al PSOE, ha querido zanjar que "desde el principio de la pandemia todos los gobiernos autonómicos han manifestado esa unidad de acción", más allá del "ruido y de los debates".

Igualmente, y convencido de que ahora hay "mucha gente que se va a convertir en experto a toro pasado" de esta pandemia, ha subrayado que como Gobierno no van a presumir de la gestión. "No lo vamos a hacer, no lo vamos a intentar. El que quiera presumir de gestión tiene que combatir el fracaso que supone tanto fallecido", ha destacado, dispuesto a afrontar con seriedad la salida de la crisis.