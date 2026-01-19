Paralizada la adjudicación del nuevo Campus Biosanitario de Ciudad Real tras dos recursos al proceso de contratación

Maquete del proyecto del nuevo Campus Biosanitario de Ciudad Real. - UCLM

CIUDAD REAL 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha ha suspendido de manera cautelar el proceso de adjudicación para la construcción del nuevo Campus Biosanitario de Ciudad Real, un proyecto con un presupuesto base de licitación de más de 38 millones de euros, tras la presentación de dos recursos que se encuentran actualmente en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Según se desprende de la Plataforma de Contratación del Sector Público, uno de los recursos ha sido interpuesto por Gestión y Ejecución de Obra Civil, SA, que ha presentado un recurso especial en materia de contratación contra su exclusión del procedimiento, acordada por la mesa de contratación de la universidad.

Según consta en el expediente, esta empresa fue excluida al no cumplir los requisitos de clasificación exigidos en el pliego, al pretender integrar su solvencia con medios de una tercera empresa cuya clasificación también resultó insuficiente para la categoría requerida.

Durante el proceso de licitación, otra de las tres empresas concurrentes, la UTE Vilor Infraestructuras-Martín Holgado Obra Civil, fue igualmente excluida al presentar una oferta económica de 39.291.917,45 euros, una cuantía superior al presupuesto base del contrato, aunque dicho recurso ya ha sido fallado a favor de la UCLM.

La adjudicación final de las obras recayó en la UTE Grulop 21-Rubau, a la que se asignó el contrato por un importe de 38.236.953 euros, IVA incluido.

No obstante, esta adjudicación ha quedado suspendida de forma cautelar a la espera de que el tribunal competente resuelva el segundo de los recursos presentados, que deberá determinar si el procedimiento seguido en esta licitación se ha ajustado a derecho en un proyecto considerado estratégico para el ámbito universitario y sanitario de Ciudad Real.

LA UCLM Y LA JUNTA, PENDIENTES DE LA RESOLUCIÓN

A preguntas de los periodistas sobre esta cuestión durante una rueda de prensa, el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha señalado que el objetivo es que se levante cuanto antes el "bloqueo administrativo" del Tribunal de Recursos Contractuales para poder poner la primera piedra de un proyecto que ha cifrado en torno a 38 millones de euros, y que ha destacado como un espacio llamado a ser referente internacional en investigación y ciencia, con la previsión de que pueda estar acabado en 2028.

Por su parte, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha explicado que se han presentado dos recursos, de los cuales uno ya se ha resuelto a favor de la UCLM, mientras que el segundo, presentado con posterioridad, es el que ha motivado la suspensión cautelar del procedimiento y está pendiente de resolución en torno al 10 de febrero, confiando en que el fallo vuelva a ser favorable para la institución académica.