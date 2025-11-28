El Parque Científico y Tecnológico de Cuenca ya tiene Declaración de Impacto Ambiental positiva

Terrenos del futuro Parque Científico y Tecnológico de Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha confirmado que ya hay visto bueno a la Declaración de Impacto Ambiental del futuro Parque Científico y Tecnológico de Cuenca.

Martínez-Chana recibió la confirmación de esta declaración en su expedición a China junto a la patronal conquense y ha señalado que este es el "penúltimo paso" para iniciar las licitaciones de las obras del proyecto.

Antes habrá que abordar la reparcelación del terreno, un trámite que Martínez Chana espera dejar resuelto este año. El presidente provincial ha señalado que esa es una de las apuestas de su equipo es la de dotar de más suelo industrial a Cuenca y en esta visita, precisamente, ha podido comprobar algunas de las compañías que han mostrado interés en invertir lo que buscan es, precisamente, parcelas de gran tamaño.

En la misma línea, Martínez Chana ha avanzado que en los próximos días se va a presentar la propuesta para la declaración de interés regional del proyecto para ampliar el suelo industrial de Motilla del Palancar y que próximamente harán lo propio en San Clemente y Tarancón.

Por otro lado, el presidente de la Diputación también ha subrayado que, para atender las posibilidades de negocio que llegan de países como China, hay que mejorar la capacidad eléctrica del país.

Esa es una de las razones por las que la institución quiso mandar un mensaje a potenciales inversores asiáticos al anunciar desde las instalaciones de la multinacional Kingfa la ampliación de la subestación eléctrica de Montalbo. "No podemos resignarnos a que por falta de luz no haya inversión", ha insistido.