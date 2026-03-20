El Parque de Fauna 'El Hosquillo' incorpora una pasarela panorámica para la observación de osos en semilibertad

Parque de Fauna 'El Hosquillo'. - JCCM

CUENCA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parque de Fauna 'El Hosquillo', ubicado en plena Serranía de Cuenca, ha iniciado este jueves 19 de marzo la temporada 2026 con un impulso decidido a su modernización para mejorar la experiencia del visitante y reforzar su atractivo como destino turístico.

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha visitado las instalaciones coincidiendo con el primer día de apertura, acompañada por la directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara; el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Ignacio Benito; el alcalde de Las Majadas, Cristian Sánchez; y el director del parque, Fernando García Porras, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

En su visita han podido comprobar el avance de la intervención más destacada de todas, que es la construcción de una pasarela panorámica elevada en el entorno del Rincón del Buitre, uno de los puntos más emblemáticos y visitados del parque, para observar a los osos pardos en semilibertad desde una perspectiva más natural y respetuosa.

El objetivo del proyecto, que cuenta con una inversión de 480.000 euros y un plazo de ejecución previsto hasta junio, es eliminar la percepción de "jaula" en la observación de estos animales, favoreciendo una experiencia más inmersiva y mejorando la visibilidad sin interferir en su comportamiento.

En este sentido, la delegada de la Junta ha destacado que 'El Hosquillo' "está evolucionando hacia un modelo de parque de fauna más moderno, donde la conservación, la educación ambiental y la calidad de la experiencia del visitante van de la mano".

Durante el desarrollo de las obras, la observación de los osos quedará temporalmente suspendida; no obstante, el resto de los espacios y de especies animales del parque podrán visitarse con total normalidad.

Además, como novedad, 'El Hosquillo' ha incorporado un vídeo promocional que se proyectará a los visitantes a su llegada, en la nueva sala de audiovisuales, como carta de presentación del parque y de su singular modelo de fauna en semilibertad, con especies como el oso pardo, el lobo ibérico o el ciervo.

APUESTA POR 'EL HOSQUILLO'

La delegada de la Junta ha destacado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con el Parque de Fauna 'El Hosquillo', que se ha traducido en una inversión cercana al millón de euros desde 2022, destinada a la mejora de las instalaciones, la eficiencia energética, el refuerzo del programa de visitas y la promoción de este enclave como uno de los principales destinos de turismo de naturaleza de la provincia.

"Con estas actuaciones, el Gobierno de Castilla-La Mancha reafirma su apuesta por 'El Hosquillo' como un recurso estratégico para dinamizar la economía de la comarca, favorecer la fijación de población y proyectar la Serranía de Cuenca hacia el exterior", ha afirmado.

El parque arranca esta nueva temporada con muy buenos resultados, tras haber recibido en 2025 un total de 17.236 visitantes, lo que supone un incremento de 1.755 personas respecto a 2024.