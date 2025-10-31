Una pasarela al aire libre en el Parque Abelardo Sánchez de Albacete, entre las actividades de la X AB Fashion

ALBACETE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este viernes se ha presentado oficialmente la X Edición de AB Fashion, "el evento de referencia en el mundo de la moda en Castilla-La Mancha" que comienza el 6 de noviembre, y que entre sus actividades ofrecerá una pasarela al aire libre en el Parque Abelardo Sánchez.

Lo han presentado la concejala de Turismo y Sostenibilidad, Rosa González de la Aleja, que ha estado acompañada de la diseñadora y organizadora de este evento, Lola Muñoz; el delegado de la Junta Pedro Antonio Ruiz Santos; y la diputada provincial de Turismo, Raquel Ruiz López.

Gonzalez de la Aleja ha puesto en valor el trabajo y la visión de Lola Muñoz, impulsora y directora de este proyecto, "una mujer que ha conseguido situar a Albacete en el mapa de la moda española con esfuerzo, profesionalidad y una apuesta firme por la calidad y el talento emergente". También ha destacado que "AB Fashion no solo promueve el arte y el diseño, sino que también genera riqueza y dinamiza la economía local, beneficiando a comercios, hostelería y servicios", tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La concejala ha afirmado que "la AB Fashion es una declaración de amor a la moda, al talento y a nuestra ciudad", agradeciendo así el trabajo del equipo organizador, el apoyo institucional y la implicación del tejido empresarial y comercial de Albacete.

En esta línea, ha indicado que desde el Ayuntamiento seguirá apostando por iniciativas que fortalecen la marca Albacete, atraen visitantes y proyectan la mejor imagen de la ciudad como destino creativo, moderno y dinámico, animando así a todos los albaceteños a participar en las tres grandes citas de esta edición.

Este año la programación se ha diseñado para ofrecer una experiencia completa que une cultura y creatividad. El calendario de actividades comenzará con la inauguración de la exposición '10 años de AB Fashion', que tendrá lugar el 6 de noviembre a las 19.30 horas en el Museo Municipal. Esta muestra permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre, y podrá visitarse de martes a domingo, en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas, permaneciendo cerrada los lunes.

El programa continuará con la IV Zona de Moda, el 14 de noviembre a las 19.30 horas, que como novedad este año cambia de ubicación, celebrándose en el Parque Abelardo Sánchez, donde el público podrá disfrutar de una pasarela al aire libre que combina talento emergente, diseño local y creatividad en un entorno emblemático.

La cita culminará con el esperado X AB Fashion Day, que se celebrará el 22 de noviembre a las 19.00 horas en el Palacio de Congresos de Albacete, "consolidándose como el gran evento de la moda en Castilla-La Mancha".

En esta jornada participarán diseñadores de renombre y jóvenes promesas, mostrando las últimas tendencias y reafirmando el compromiso de AB Fashion con la innovación, la sostenibilidad y la proyección del talento local.

PAPEL DE LA MODA EN C-LM

De su lado, el delegado provincial de la Junta ha felicitado a la diseñadora y empresaria Lola Muñoz por mantener vivo este proyecto "que ha convertido a Albacete, contra todo pronóstico, en capital mundial de la moda y en una ventana abierta al talento y la creatividad".

Ruiz Santos ha subrayado la importancia que el sector de la moda (que incluye textil y calzado) tiene para el conjunto de Castilla-La Mancha y lo ha hecho recordando que en la provincia de Albacete han sido 55 las empresas del sector que han participado en el Plan Adelante. Todo ello, en base a una inversión de 2,7 millones de euros que ha redundado en 921.721 euros de subvenciones para Albacete.

Además, en 2024, las exportaciones del sector moda en Castilla-La Mancha alcanzaron los 799,55 millones de euros, de los cuales 142,3 millones proceden de la provincia de Albacete, siendo el 64 por ciento prendas de vestir, tal y como ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

Una incidencia, ha explicado, que ha supuesto, en buena medida, parte del impulso al 'Plan de la Moda 2025'. Iniciativa regional (tutelada por el IPEX), que refuerza la competitividad y la internacionalización de las empresas del sector mediante líneas de apoyo a la iniciación y consolidación de la exportación.