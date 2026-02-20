Pastor defiende que las ratios de alumnos de las Escuelas Infantiles están por debajo de lo que marca la ley

Archivo - Np Plazo Para La Escuela Infantil De La Diputación - DIPUTACIÓN DE CUENCA - Archivo

CUENCA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Amador Pastor, ha pronunciado el recurso de CSIF a las ratios de alumnos en las Escuela Infantiles en Castilla-La Mancha y ha defendido que siguen por debajo de lo que marca la ley.

A preguntas de los medios de comunicación en Cuenca, Pastor ha recordado que en Castilla-La Mancha las ratios "son inferiores" a las que establece el real decreto que regula estas enseñanzas.

"Habla de ocho alumnos en el nivel de 0-1 años, mientras aquí nuestras instrucciones son para seis niños", mientras que en los siguientes niveles "son de once para el de 1-2 años y de dieciséis para el alumnado entre 2-3".

Pastor ha indicado que hay una conferencia sectorial de Educación "para ahondar en este real decreto, que establece mejoras en las ratios y en las horas lectivas del profesorado", pero ha recordado que "nosotros siempre hemos solicitado al ministerio que, cuando se planteen reformas estructurales de servicios públicos, en este caso el educativo, vengan acompañadas de financiación para dar cumplimiento a la norma".

El consejero espera que así sea en este caso y llegue apoyo económico "no solo en materia del pago de las nóminas, sino en el de acomodar las infraestructuras a las ratios que se establecen".