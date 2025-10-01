Pastrana (Guadalajara) acoge desde este jueves la asamblea anual de Red de Ciudades Teresianas

GUADALAJARA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red de Ciudades Teresianas, conocida como Huellas de Teresa, celebrará su asamblea anual en Pastrana desde este jueves 2 al domingo, 4 de octubre, reuniendo a representantes institucionales de las catorce localidades que actualmente constituyen esta red y pretenden custodiar el legado de Santa Teresa.

Surgida en 2013 con motivo del V Centenario de su nacimiento, la red tiene como misión promover el patrimonio artístico, espiritual y literario vinculado a la figura teresiana.

El programa público se abre el jueves 2 con un concierto de la Escolanía del Escorial, que actuará a las 19.00 horas en la Iglesia-Colegiata de la villa, ofreciendo música coral en un entorno patrimonial de gran belleza y significado.

Este coro de voces blancas es una institución consolidada que combina formación musical y carácter litúrgico, con una trayectoria que trasciende lo local, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El viernes, 3 de octubre, tendrá lugar la asamblea, a la que acudirán alcaldes y representantes institucionales de las localidades que integran la red.

Durante el sábado 4 se desarrollarán visitas teatralizadas al Palacio Ducal con pases a las 11.30 y 12.30 horas, y por la tarde tendrá lugar el evento Senderos del Alma en el patio del Palacio a las 19.30 horas, una actividad pensada para conectar el patrimonio arquitectónico y espiritual con expresiones culturales contemporáneas.

También el Museo de Santa Teresa Convento del Carmen abrirá sus puertas el fin de semana, ofreciendo entrada conjunta con las visitas al Palacio.

Los escenarios escogidos son emblemáticos del patrimonio teresiano de Pastrana: el Palacio Ducal, con elementos renacentistas, azulejería mudéjar y jardines escalonados; la Iglesia-Colegiata de la Asunción, con su valiosa colección artística; y el Convento del Carmen, fundado por Santa Teresa en 1569, que conserva la memoria de su presencia en la villa.

Cada actividad invita al público a recorrer espacios cargados de historia y espiritualidad, mientras las escenas teatralizadas y el evento coral añaden dimensión artística.

Las ciudades que forman parte de la Red son Ávila, Medina del Campo (Valladolid), Malagón (Ciudad Real), Valladolid, Toledo, Pastrana (Guadalajara), Salamanca, Alba de Tormes (Salamanca), Segovia, Beas de Segura (Jaén), Sevilla, Caravaca de la Cruz (Murcia), Villanueva de la Jara (Cuenca) y Burgos.