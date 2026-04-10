El Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real incrementa un 9% su oferta de plazas para los campus de verano

Campus Deportivos del Patronato de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real ha dado a conocer sus Campus Deportivos para el próximo verano. Una oferta que sigue creciendo hasta alcanzar las 850 plazas totales, lo que supone el incremento del 9% con respecto al pasado 2025.

Además, los Campus Deportivos siguen ampliando también el número de disciplinas con la incorporación de dos nuevas: tenis de mesa y waterpolo, que se suman a los ya clásicos de fútbol, baloncesto, balonmano, esgrima, gimnasia rítmica, patinaje y raqueta, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal de Deportes, Pau Beltrán, ha explicado que con este incremento en el número de plazas y de campus ofertados, el Ayuntamiento de Ciudad Real redobla "su apuesta por el deporte y por la ayuda a la conciliación" ofreciendo un espacio para que los más pequeños puedan disfrutar de su tiempo de ocio en verano junto a amigos y con el aprendizaje de una disciplina deportiva.

Otra de las novedades en la propuesta de este año es que el campus de tenis de mesa se va a desarrollar en el pabellón deportivo de Las Casas, "con lo que llevamos también el deporte a las pedanías en verano", ha señalado el edil. El otro campus de nueva creación, waterpolo, se realizará en la piscina del Puerta de Santa María.

El plazo de inscripciones se abrirá a través de la página web del Patronato Municipal de Deportes, ciudadrealdeporte.es, desde el martes 14 hasta el viernes 17 de abril. También como novedad, y con el propósito de evitar el colapso de la web, cada día se escalonarán los campus en los que se puede hacer la matrícula. El precio es el mismo que el del pasado año.

Los campus se sucederán a lo largo de tres semanas. El primero de ellos dará comienzo el domingo 21 de junio y el último concluirá el día 11 de julio. Todos los campus se celebrarán en horario de mañana y de tarde salvo esgrima y waterpolo que lo harán sólo por las mañanas y el tenis de mesa, que se desarrollará por las tardes.