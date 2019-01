Pedrosa (UGT) pide una reunión "inminente" a la Junta para adoptar medidas en relación al tren Madrid-Extremadura

Publicado 22/01/2019 14:02:27 CET

El secretario general de UGT Castilla La Mancha, Carlos Pedrosa, ha pedido este martes a la Junta de Comunidades una reunión "inminente" para tomar medidas ante las "incesantes averías, retrasos y accidentes" de la línea de tren convencional Madrid-Extremadura a su paso por Toledo.

Este llamamiento se produce después del descarrilamiento de la semana pasada en Torrijos, ocasionado por un sabotaje según la empresa, y después de que este lunes ocurrieran otros dos incidentes en las inmediaciones de Talavera ocasionando el traslado de 40 pasajeros en autobuses hasta Madrid.

"El tren Madrid-Extremadura es un servicio público, lo usan trabajadores y gente que tiene que trasladarse por asuntos sanitarios, dar un servicio con semejantes retrasos y averías es privarles de sus derechos fundamentales", ha afirmado Pedrosa.

UGT Castilla-La Mancha considera además que actualmente las administraciones no han diseñado ningún plan de actuación para solucionar el problema ni a corto ni mucho menos a largo plazo: "No basta con decir que los Presupuestos Generales del Estado lo solucionarán todo si no se han sentado a analizar cuáles son las necesidades del territorio", ha asegurado Pedrosa.

Por eso, para UGT es imprescindible que la reunión entre sindicatos, ayuntamientos y empresarios se lleve a cabo cuando antes. Al mismo tiempo, el sindicato cree necesario exigir responsabilidades y no descarta ninguna vía a la que recurrir por todo lo ocurrido con este servicio público desde hace 40 años. "Poner en peligro la seguridad y las oportunidades de la gente no puede salir gratis", ha afirmado el secretario general.