La Pegatina se prepara para su segunda década sumando colaboraciones internacionales para llevarte 'Hacia Otra Parte'

ALBACETE, 24 May. (EUROPA PRESS) -

"Después de haber dicho tantas veces todos los sitios en los que hemos estado y los grupos a los que hemos conocido, ahora es el momento de enseñárselo por fin a nuestro público", celebra Adrià Salas, cantante y guitarrista de La Pegatina, en entrevista con Europa Press aprovechando su paso por el Viña Rock de Villarrobledo (Albacete).

El grupo, que este 2022 cumple 19 años con más de 1.000 conciertos a las espaldas, estrena ahora su décimo álbum, 'Hacia Otra Parte', un disco compuesto por 10 canciones, de las que nueve son colaboraciones internacionales.

"Hay muchas bandas que han sido referentes para nosotros, como 'Los Auténticos Decadentes' o 'Panteón Rococó', que son grupos sudamericanos que llevan 30 años y que han sido verdaderos ejemplos", explica Salas, destacando la ilusión que les hace tener temas con ellos.

"Es la oportunidad de enseñarle a la gente lo que nos gusta, lo que hemos vivido por ahí y lo que hemos conocido".

LA MÚSICA COMO MEDIO DE TRANSPORTE

Un disco que les sirvió para "viajar" durante los peores meses de la pandemia, cuando prácticamente toda la población estaba confinada. "Nosotros no paramos quietos y en este momento de pandemia, cuando estábamos sin movernos, este álbum fue nuestra forma de viajar y de hacer ahora que la gente viaje, llevando la música a diferentes partes del mundo", ha señalado Rubén Sierra, voz y guitarra del grupo.

Eso sí, que se compusiera en plena crisis sanitaria no implica que haya perdido el toque pegatinero. "Preferimos olvidar eso, hay muchas temáticas, pero la pandemia no es una de ellas, vamos a hacer que la gente goce", asegura Adrià.

No obstante, la producción del álbum sí que se vio condicionada por las restricciones, sobre todo las de movilidad, algo que no ha tenido por qué ser precisamente negativo. "Es muy complicado grabar un disco con tantas colaboraciones, pero es verdad que la pandemia hizo que todo el mundo tuviera un estudio en casa y se produjo la eclosión del zoom y todas estas cosas que nos facilitan el curro. Antes, si una banda vivía a miles de kilómetros, al no ser que pasara por Barcelona y le cuadrara venir al estudio, no tenías esa colabo".

UN PACKAGING PARA EMBARCAR

Pero las colaboraciones no son lo único que te invita a coger un avión y recorrerte los cinco continentes, el propio packagin del disco está diseñado como una maleta, con pasaporte incluido, listo para despegar.

La próxima parada será el sábado 22 de mayo, en Madrid, donde harán la presentación del álbum, a la que está invitada toda la gente que lo ha comprado.

"Ahora que se venden menos discos en formato físico, hemos intentado darle una vuelta de tuerca y hacerlo mucho más atractivo, que sea más un elemento de merchandising, de coleccionista", detalla Rubén.

El álbum va acompañado también de un nuevo show lleno de gráficos visuales, que estrenaron el pasado 30 de abril en el festival Viña Rock, en Villarrobledo. "Hemos estado eligiendo ilustradores que nos gustaban de España, Holanda y México y les hemos pedido elementos para animar cada una de las canciones, es algo especial que nos ha hecho mucha ilusión estrenar", ha indicado Salas.

Ahora toca disfrutar del estreno y de una banda que ha ido cambiando de estilos, empezando con rumba catalana, pasando por ska y pop, hasta llegar a sonidos más latinos, y que está "orgullosa" de su discografía, en la que se puede ver "toda su evolución musical".

"Éramos tres chavales que no sabían nada y que fueron aprendiendo, y me gusta que haya muchísimo por aprender aún, queda mucho por hacer, pero hay una evolución muy clara y creo que eso también puede ayudar a la gente que está empezando, no tiene que salir todo perfecto a la primera, somos un ejemplo de que te puedes tomar las cosas con más calma y hacer tu carrera poco a poco", concluye Adrià.