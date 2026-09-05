Pere Cervantes gana el premio Tormo Negro Masfarné de Las Casas Ahorcadas con 'Me olvidé del cielo'

Archivo - El club de novela negra 'Las Casas Ahorcadas' cierra este viernes el curso con un encuentro con Pere Cervantes - CASAS AHORCADAS - Archivo

CUENCA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor Pere Cervantes, con la novela 'Me olvidé del cielo', es el ganador del premio Tormo Negro Masfarné 2026 que concede el club de novela negra Las Casas Ahorcadas de Cuenca.

El fallo de este galardón, dotado con 1.500 euros, se ha dado a conocer en la jornada inaugural del nuevo curso del club de lectura, que se ha celebrado en la Biblioteca Fermín Caballero.

El escritor barcelonés, que ya había sido finalista del certamen con la novela 'El Chico de las bobinas', se ha impuesto a Pedro Feijoo, Gianrico Carofiglio y Leonardo Padura en la votación final de los socios de Las Casas Ahorcadas, ha informado el certamen en nota de prensa.

Pere Cervantes, licenciado en Derecho, fue además Observador de Paz para la ONU en Kosovo y para la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina. Todas estas facetas profesionales han enriquecido una carrera literaria que le ha permitido ganar premios como el Cartagena Negra, el Letras del Mediterráneo y ahora el Tormo Negro Masfarné.

'Me olvidé del cielo' es un thriller histórico y criminal que traslada al lector a la Barcelona de los años veinte del siglo pasado para acompañar al inspector Basilio Bosc en su retorno a la ciudad condal, tras cinco años en Madrid, con el encargo de hallar a una niña desaparecida en el cine Coliseum, hija de un importante empresario textil.

Pere Cervantes recibirá este premio patrocinado por la compañía de material eléctrico Masfarné en la próxima edición del festival de novela negra de Las Casas Ahorcadas y será el encargado del pregón inaugural del evento.