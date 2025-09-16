El periodista Esteban Heredero reivindica el "talento yebenoso" en su pregón de las Fiestas de Los Yébenes 2025

LOS YÉBENES (TOLEDO), 15 (EUROPA PRESS)

El periodista de Europa Press Esteban Heredero ha protagonizado el pregón de las Fiestas patronales de Los Yébenes, poniendo especial énfasis en la gente que tuvo que emigrar, proclamando que hay "talento yebenoso repartido por todo el mundo", a la vez que ha tenido un recuerdo para todos aquellos que decidieron quedarse en el municipio.

"En Madrid todos me conocen como Esteban, el de los Yébenes, porque no digo que soy de Toledo, digo que soy de Los Yébenes", ha reivindicado Esteban Heredero durante el acto que ha congregado a cientos de personas y en el que, además del alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez, también han estado presentes diversas autoridades como el diputado regional José Antonio Contreras, la delegada provincial de Hacienda, María Castaño, y los alcaldes de Tembleque, Villafranca de los Caballeros, Villanueva de Alcardete, Quero y Cobisa.

Con un inicio marcado por el tono humorístico, el periodista ha relatado como llegó a ser pregonero de estas fiestas patronales y recordó diferentes vivencias en las ferias pasadas.

"Esta noche tengo el privilegio de ser el altavoz de muchas personas que, por uno u otro motivo, tuvimos que hacer la maleta y buscarnos la vida fuera del pueblo", ha señalado Esteban Heredero, que ha puesto en valor la "exportación de valores" de los ciudadanos de Los Yébenes.

Pero el periodista también ha tenido unas palabras para las personas que decidieron quedarse en Los Yébenes: "Gracias a quienes continúan trabajando la tierra, a quienes cuidan nuestros montes, a quienes llenan el polígono de esperanza laboral y a los que educan aquí a sus hijos. Gracias por cuidar lo que somos".

También ha lanzado una proclama para que las próximas generaciones "puedan seguir eligiendo libremente el lugar en el que vivir".

Por último, Esteban Heredero ha definido las fiestas patronales de Los Yébenes como "una demostración" de lo que son los ciudadanos del municipio: "acogedores, alegres y con ganas de echarse a la calle para reivindicar la tradición". "La feria es el orgullo de nuestro pueblo. Por eso hay que cuidarla, protegerla y sobre todo vivirla, También por todos los que ya no están. Porque mientras haya feria, habrá pueblo", ha sentenciado.